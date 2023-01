Pronostici Serie A/ Quote e previsioni per le partite della 16^ giornata

PRONOSTICI SERIE A: SU CHI SCOMMETTERE?

I pronostici Serie A tornano finalmente a farci compagnia in occasione delle partite della sedicesima giornata della Serie A 2022-2023, primo turno di quella che possiamo definire la seconda metà della stagione (anche se siamo ancora nel girone d’andata) che naturalmente è stata caratterizzata dalla sosta per i Mondiali Qatar 2022 e riparte appunto oggi, con tutte le inevitabili incognite dopo un “letargo” di quasi due mesi. Dunque, ecco che saranno di nuovo al centro dell’attenzione in questo giorno anche degli appassionati di scommesse le partite di Serie A.

Andiamo allora ad analizzare più nel dettaglio le quote delle partite di Serie A e che cosa ci attenderà, con particolare attenzione a quelli che potrebbero essere i favoriti o comunque alcune quote stuzzicanti nella nostra panoramica sui pronostici Serie A per le principali sfide che saranno in programma nelle prossime ore, infatti saranno tutte oggi, mercoledì 4 gennaio 2023, per la sedicesima giornata che avrà partite spalmate dall’ora di pranzo fino alla prima serata.

PRONOSTICI SERIE A: LE PARTITE DI OGGI

PRONOSTICO INTER NAPOLI

La partita con cui apriamo la nostra analisi dei pronostici Serie A sarà Inter Napoli, perché sarà naturalmente l’incontro di cartello del turno che riapre il cammino, anche se si giocherà in prima serata. Il Napoli aveva chiuso la sua meravigliosa prima parte di stagione con la vittoria contro l’Udinese, che fu addirittura l’undicesima consecutiva per la capolista del grande ex Luciano Spalletti, mentre l’Inter aveva vinto a Bergamo, ma i nerazzurri di Simone Inzaghi sanno che dovranno riuscirci anche oggi per riaprire i giochi scudetto.

Le quote offerte dall’agenzia Snai per il pronostico su Inter Napoli danno in ogni caso per favorita la squadra nerazzurra, padrona di casa allo stadio Giuseppe Meazza di San Siro, nonostante la classifica dica altro: il segno 1 è quotato a 2,25, mentre poi si sale a quota 3,40 sul segno X in caso di un pareggio, oppure in caso di successo esterno da parte del Napoli, il segno 2 varrebbe 3,25 volte la posta in palio per chi punterà sugli ospiti.











