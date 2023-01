Pronostici Serie A/ Quote e previsioni per le partite della 17^ giornata

PRONOSTICI SERIE A: SU CHI SCOMMETTERE’

I pronostici Serie A tornano subito a farci compagnia in occasione delle prime tre partite della diciassettesima giornata della Serie A 2022-2023, secondo turno del nuovo anno solare, che ha segnato naturalmente la ripartenza dopo la lunga sosta per i Mondiali Qatar 2022, con tutte le inevitabili incognite dopo un “letargo” di quasi due mesi. Mercoledì abbiamo già avuto responsi molto interessanti, ma adesso naturalmente ci sono nuovi incontri che saranno al centro dell’attenzione anche degli appassionati di scommesse per le partite di Serie A a partire da oggi pomeriggio.

Andiamo allora ad analizzare più nel dettaglio le quote delle partite di Serie A e che cosa ci attenderà, con particolare attenzione a quelli che potrebbero essere i favoriti o comunque alcune quote stuzzicanti nella nostra panoramica sui pronostici Serie A per le principali sfide che saranno in programma nelle prossime ore, infatti oggi, sabato 7 gennaio 2023, seguiremo i tre anticipi che apriranno la diciassettesima giornata che avrà partite naturalmente anche domani ed infine ben due posticipi lunedì.

PRONOSTICI SERIE A: LE PARTITE DI OGGI

PRONOSTICO MONZA INTER

La partita con cui apriamo la nostra analisi dei pronostici Serie A sarà Monza Inter, perché questo inedito derby lombardo offrirà numerosi motivi d’interesse, anche se si giocherà in prima serata. Per il Monza e soprattutto per la sua dirigenza sarà davvero aria di derby, i brianzoli arrivano da un buon pareggio sul campo della Fiorentina e sognano il bis dell’impresa già riuscita a settembre contro la Juventus, ma naturalmente l’Inter dopo il successo contro il Napoli non vuole rallentare la propria marcia all’inseguimento del primo posto, obiettivo che è tornato possibile.

Le quote offerte dall’agenzia Snai per il pronostico su Monza Inter danno in ogni caso per favorita la squadra nerazzurra, che sarà ospite stasera allo stadio Brianteo ma naturalmente nella classifica occupa una posizione molto migliore: il segno 2 è quotato a 1,55, mentre poi si sale a quota 4,50 sul segno X in caso di un pareggio, infine in caso di successo casalingo da parte del Monza, il segno 1 varrebbe 5,50 volte la posta in palio per chi punterà sui padroni di casa brianzoli.











