Pronostici Serie A/ Quote e previsioni 17^ giornata: cosa succederà alla Dacia Arena?

PRONOSTICI SERIE A: FOCUS UDINESE MILAN

Per completare la nostra panoramica sui pronostici Serie A per gli anticipi del sabato di campionato, andiamo adesso ad approfondire Udinese Milan, che sarà l’ultima partita di oggi in ordine cronologico. L’agenzia di scommesse Snai ritiene favoriti per la vittoria gli ospiti lombardi, come d’altronde indica anche la classifica: il segno 2 è infatti quotato a 1,87, mentre in caso di vittoria casalinga da parte dell’Udinese ecco che la quotazione per il segno 1 è pari a 4,00. L’ipotesi del pareggio si colloca infine a un livello intermedio ma comunque piuttosto alto, infatti segnaliamo che il segno X è proposto a 3,55.

Quanto al numero e alla distribuzione dei gol attesi questa sera alle ore 20.45 nella partita Udinese Milan naturalmente presso lo stadio Friuli-Dacia Arena di Udine, ecco che sempre l’agenzia Snai quota l’Under 2,5 a 1,85, mentre in caso di Over si arriverebbe di nuovo a quota 1,85. Infine, l’ipotesi Gol è proposta a 1,70, mentre nel caso opposto NoGol l’agenzia Snai ripagherebbe gli scommettitori che avranno puntato su questa opzione 2,00 volte la posta in palio. (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

FOCUS VENEZIA JUVENTUS

Per approfondire la nostra analisi sui pronostici Serie A verso la diciassettesima giornata, possiamo dire qualcosa in più sulla seconda sfida fra gli anticipi del sabato, cioè Venezia Juventus. L’agenzia di scommesse Snai ritiene favoriti gli ospiti bianconeri: il segno 2 è infatti quotato a 1,40 in caso di vittoria esterna della Juventus, mentre in caso di vittoria casalinga del Venezia ecco che la quotazione per il segno 1 è pari a 8,00. L’ipotesi del pareggio si colloca infine ad un livello intermedio tra gli altri due ma comunque piuttosto alto, infatti segnaliamo che il segno X è proposto a 4,75.

Quanto al numero e alla distribuzione dei gol attesi oggi pomeriggio alle ore 18.00 nella partita Venezia Juventus naturalmente presso lo stadio Pier Luigi Penzo del capoluogo veneto, ecco che sempre l’agenzia Snai quota l’Under 2,5 a 2,05, mentre in caso di Over si arriverebbe a quota 1,70. Infine, l’ipotesi Gol è proposta a 1,95, mentre nel caso opposto NoGol l’agenzia Snai ripagherebbe gli scommettitori che avranno puntato su questa opzione 1,77 volte la posta in palio. (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

SU CHI SCOMMETTERE OGGI?

I pronostici Serie A tornano in occasione delle partite della diciassettesima giornata, un nuovo turno di campionato che, dopo gli impegni nelle Coppe europee, riporta in primo piano il cammino della Serie A 2021-2022. Dunque, già a partire a dire il vero da ieri sera quando abbiamo seguito il derby della Lanterna e poi naturalmente anche domani ed infine lunedì sera, le partite di Serie A saranno di nuovo al centro dell’attenzione anche degli appassionati di scommesse, i quali seguiranno tutti gli incontri in programma nelle prossime ore.

Andiamo allora ad analizzare più nel dettaglio le quote delle partite di Serie A e che cosa ci attenderà, con particolare attenzione a quelli che potrebbero essere i favoriti o comunque alcune quote stuzzicanti nella nostra panoramica sui pronostici Serie A per le principali sfide che saranno in programma a partire dai tre anticipi di oggi, sabato 11 dicembre 2021, per la diciassettesima giornata che vedrà poi anche cinque sfide domani e l’ultima lunedì.

PRONOSTICI SERIE A

FIORENTINA SALERNITANA

La prima partita in programma fra le tre del sabato, con cui apriamo la nostra analisi dei pronostici Serie A, sarà Fiorentina Salernitana di oggi pomeriggio. Dobbiamo subito osservare che sulla carta dovrebbe essere una partita senza storia, perché la Fiorentina ha 27 punti e la Salernitana solamente 8. Nella scorsa giornata i viola hanno vinto il derby dell’Appennino sul campo del Bologna mentre la Salernitana ha perso contro il Milan e salvo sorprese l’esito della partita di oggi dovrebbe essere lo stesso.

Quando la classifica indica differenze così nette e per di più si gioca in casa della squadra meglio piazzata, è fatale che i pronostici dell’agenzia di scommesse Snai siano a senso unico: il segno 1 è quotato a 1,30, poi si sale a quota 5,50 per il segno X ed infine a 9,25 volte la posta in palio sul segno 2 in caso di colpaccio della Salernitana, chiamata a fare una grande impresa allo stadio Artemio Franchi.



