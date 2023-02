Pronostici Serie A/ Quote e previsioni per le partite della 21^ giornata

PRONOSTICI SERIE A: SU CHI SCOMMETTERE?

I pronostici Serie A tornano da oggi (e fino a martedì prossimo) a farci compagnia in occasione delle prime tre partite della ventunesima giornata della Serie A 2022-2023, secondo turno del girone di ritorno, la ripartenza dopo la lunga sosta per i Mondiali Qatar 2022 è ormai ben consolidata, così come la fuga di un Napoli che sembra avere messo le mani sullo scudetto con enorme anticipo – sono naturalmente leciti gli scongiuri a Napoli, ma questo è un dato di fatto. Adesso naturalmente ci sono nuovi incontri che saranno al centro dell’attenzione anche degli appassionati di scommesse per le partite di Serie A a partire da oggi pomeriggio.

PRONOSTICI SERIE A/ Previsioni e quote 20^ giornata: cosa succederà a Bergamo?

Andiamo allora ad analizzare più nel dettaglio le quote delle partite di Serie A e che cosa ci attenderà, con particolare attenzione a quelli che potrebbero essere i favoriti o comunque alcune quote stuzzicanti nella nostra panoramica sui pronostici Serie A per le principali sfide che saranno in programma nelle prossime ore, infatti oggi, sabato 4 febbraio 2023, seguiremo i tre anticipi che apriranno la ventunesima giornata che avrà partite naturalmente anche domani – tra cui il derby di Milano – ed infine ben due posticipi lunedì e uno persino martedì.

Pronostici Serie A/ Quote e previsioni 19^ giornata: tutto sul match al Franchi

PRONOSTICI SERIE A: LE PARTITE DI OGGI

PRONOSTICO SASSUOLO ATALANTA

La partita con cui apriamo la nostra analisi dei pronostici Serie A sarà Sassuolo Atalanta, perché questo incontro offrirà numerosi motivi d’interesse, anche se si giocherà in prima serata. I padroni di casa del Sassuolo stanno vivendo un campionato difficile ma si sono rialzati con il clamoroso 2-5 di domenica scorsa in casa del Milan. A proposito di risultati clamorosi, non è passato molto più tempo dal memorabile 8-2 con cui l’Atalanta ha travolto la Salernitana, culmine dal punto di vista spettacolare di un mese di gennaio molto positivo per la Dea, che si è rilanciata nell’inseguimento a un posto nella prossima Champions League.

Pronostici Serie A/ Quote e previsioni 18^ giornata: tutto scontato a San Siro?

Le quote offerte dall’agenzia Snai per il pronostico su Sassuolo Atalanta danno quindi per favorita la squadra nerazzurra, che sarà ospite stasera al Mapei Stadium, ma naturalmente nella classifica occupa una posizione molto migliore: il segno 2 è quotato a 1,95, mentre poi si sale a quota 3,75 sul segno X in caso di un pareggio, infine in caso di successo casalingo da parte del Sassuolo, il segno 1 varrebbe 3,60 volte la posta in palio per chi punterà sui padroni di casa emiliani.











© RIPRODUZIONE RISERVATA