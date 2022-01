Pronostici Serie A/ Quote e previsioni per le partite della 21^ giornata

PRONOSTICI SERIE A: SU CHI SCOMMETTERE OGGI?

I pronostici Serie A tornano in occasione delle partite della ventunesima giornata, che come già tre giorni fa mette in programma tutti i suoi incontri nello spazio di poche ore, anche se fatalmente pure oggi vi saranno delle defezioni a causa del Covid che imperversa e sta causando notevoli problemi anche al campionato di Serie A 2021-2022. Con tutte le cautele del caso, le partite di Serie A saranno di nuovo al centro dell’attenzione anche degli appassionati di scommesse, i quali seguiranno tutti gli incontri in programma nelle prossime ore.

Andiamo allora ad analizzare più nel dettaglio le quote delle partite di Serie A e che cosa ci attenderà, con particolare attenzione a quelli che potrebbero essere i favoriti o comunque alcune quote stuzzicanti nella nostra panoramica sui pronostici Serie A per le principali sfide che saranno in programma lungo tutta la giornata di oggi, giovedì 6 gennaio 2022, per la ventunesima giornata che ci terrà compagnia dall’ora di pranzo fino a sera pur se con qualche “buco” obbligato.

PRONOSTICI SERIE A: LE PARTITE DELLA 21^ GIORNATA

PRONOSTICO VENEZIA MILAN

Per approfondire la nostra analisi sui pronostici Serie A, possiamo dire qualcosa in più sul match dell’ora di pranzo Venezia Milan, che vede naturalmente favoriti gli ospiti rossoneri di Stefano Pioli, reduci dalla vittoria di giovedì contro la Roma e al secondo posto in classifica, mentre le ambizioni del Venezia sono fatalmente ben diverse. I lagunari hanno vissuto un’Epifania tristemente anomala, costretti ad andare fino a Salerno per una partita che poi non si è disputata. Al Penzo anche alcune big hanno sofferto, chissà se il Venezia riuscirà a mettere in difficoltà pure il Milan…

In ogni caso, sulla carta gli ospiti partono logicamente favoriti ed ecco che allora l’agenzia di scommesse sportive Snai ci propone il segno 2 per la vittoria del Milan a quota 1,55, mentre poi si sale a 4,00 in caso di pareggio (naturalmente segno X) e fino a 5,75 volte la posta in palio sul segno 1 se dovesse vincere il Venezia.



