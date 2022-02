Pronostici Serie A/ Quote e previsioni per le partite della 24^ giornata

PRONOSTICI SERIE A: ECCO SU CHI SCOMMETTERE!

I pronostici Serie A tornano in occasione delle partite della ventiquattresima giornata, primo turno dopo la sosta della Serie A 2021-2022, che ora riparte con un programma che sarà molto intenso nelle prossime settimane. Dunque, le partite di Serie A saranno di nuovo al centro dell’attenzione in questo primo weekend del mese di febbraio anche degli appassionati di scommesse, i quali seguiranno tutti gli incontri in programma nelle prossime ore.

Andiamo allora ad analizzare più nel dettaglio le quote delle partite di Serie A e che cosa ci attenderà, con particolare attenzione a quelli che potrebbero essere i favoriti o comunque alcune quote stuzzicanti nella nostra panoramica sui pronostici Serie A per le principali sfide che saranno in programma a partire dai tre anticipi di oggi, sabato 5 febbraio 2022, per la ventiquattresima giornata che vedrà poi altre sei sfide domani e un posticipo lunedì.

PRONOSTICI SERIE A: LE PREVISIONI SUGLI ANTICIPI

PRONOSTICO ROMA GENOA

La prima partita in programma fra le tre del sabato, con cui apriamo la nostra analisi dei pronostici Serie A, sarà Roma Genoa di oggi pomeriggio. Obiettivi naturalmente ben diversi, la classifica ci parla di 25 punti di differenza in favore dei giallorossi di José Mourinho, che prima della sosta avevano vinto una pirotecnica partita ad Empoli e certamente partiranno nettamente favoriti oggi all’Olimpico contro il Genoa, che aveva pareggiato 0-0 contro l’Udinese due settimane fa, in occasione del debutto del nuovo allenatore Alexander Blessin.

Le quote proposte dall’agenzia Snai su Roma Genoa confermano naturalmente che il pronostico pende – come era prevedibile – totalmente dalla parte dei giallorossi: il segno 1 è infatti quotato a 1,35, mentre poi si sale a quota 5,00 già in caso di pareggio (naturalmente segno X) e fino a ben 8,50 volte la posta in palio sul segno 2 in caso di vittoria esterna da parte del Genoa.



