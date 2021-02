Pronostici Serie A/ Quote e previsioni per le partite della 24^ giornata

PRONOSTICI SERIE A: CHE RISULTATI AVREMO OGGI?

I pronostici Serie A tornano in occasione delle partite della ventiquattresima giornata, il turno che chiuderà il mese di febbraio del massimo campionato, che poi ci porterà verso un inizio di marzo scintillante, con un turno infrasettimanale da martedì a giovedì. Naturalmente però già in questo weekend di fine febbraio le partite di Serie A saranno al centro dell’attenzione anche degli appassionati di scommesse, i quali seguiranno tutti gli incontri in programma nelle prossime ore. Andiamo allora ad analizzare più nel dettaglio le quote delle partite di Serie A e che cosa ci attenderà, con particolare attenzione a quelli che potrebbero essere i favoriti o comunque alcune quote stuzzicanti nella nostra panoramica sui pronostici Serie A per le tre sfide che saranno in programma già nella giornata di oggi, sabato 27 febbraio 2021.

PRONOSTICI SERIE A

SPEZIA PARMA

Lo Spezia quale sarà? Quello che ha travolto il Milan o quello che ha subito una brutta sconfitta a Firenze nella scorsa giornata? La domanda tiene banco e potrebbe indirizzare i pronostici per questa partita di Serie A che vede comunque i liguri potenzialmente favoriti contro un Parma penultimo in classifica e in crisi ormai da lungo tempo. Ecco dunque che l’agenzia Snai ritiene favorito lo Spezia e quota il segno 1 a 2,45 allo stadio Picco.

BOLOGNA LAZIO

La Lazio si deve rialzare dalla batosta subita contro il Bayern Monaco in Champions League, una possibilità che era comunque da mettere in conto. Urge dunque saper mettere alle spalle quel ko per ributtarsi sul campionato, che propone però una trasferta non così agevole a Bologna, contro il grande ex Sinisa Mihajlovic. Osiamo allora proporre un pareggio, che avrebbe il vantaggio di essere ripagato da Snai con la succulenta quotazione di 3,60 volte la posta in palio.

VERONA JUVENTUS

La Juventus arriva a Verona sulla scia di prestazioni non esaltanti nelle ultime settimane, dunque sarà bene prestare grande attenzione a una trasferta che già nella scorsa stagione fece molto male ai bianconeri contro l’ostico Hellas di Ivan Juric, che pure in questo campionato sta facendo molto bene. Non sembra allora un azzardo eccessivo il segno X, che per di più sarebbe ripagato dall’agenzia Snai dalla succulenta quota di 4,25 volte la posta in palio.

