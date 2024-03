PRONOSTICI SERIE A/ Previsioni e quote 29^ giornata: cosa accadrà nel derby laziale? (16-17 marzo 2024)

PRONOSTICI SERIE A: FOCUS FROSINONE LAZIO

Per parlare ancora un po’ dei pronostici Serie A, andiamo adesso a parlare pure di Frosinone Lazio, il match di prima serata che sarà un derby laziale delicato su entrambi i fronti per completare il sabato dedicato alla ventinovesima giornata di campionato. L’agenzia di scommesse Snai ritiene favoriti gli ospiti biancocelesti capitolini: il segno 2 è quindi quotato a 2,10 per il successo della Lazio, mentre in caso di vittoria casalinga da parte del Frosinone ecco che la quotazione per il segno 1 è pari a 3,35 volte la posta. L’ipotesi del pareggio si colloca infine a un livello che è leggermente superiore rispetto agli altri due, infatti segnaliamo che il segno X è proposto a 3,45.

Quanto al numero e alla distribuzione dei gol attesi questa sera alle ore 20.45 nella partita Frosinone Lazio, naturalmente presso lo stadio Benito Stirpe del capoluogo ciociaro, ecco che sempre l’agenzia Snai quota l’Under 2,5 a 1,92, mentre in caso di Over si arriverebbe a quota 1,80. Infine, l’ipotesi Gol è proposta a quota 1,65, mentre nel caso opposto NoGol l’agenzia Snai ripagherebbe gli scommettitori che avranno puntato su questa opzione 2,15 volte la posta in palio. (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

SU CHI VAL LA PENA PUNTARE?

I pronostici Serie A ci faranno compagnia naturalmente anche in occasione della ventinovesima giornata del campionato della Serie A 2023-2024, che in questo terzo weekend del mese di marzo sta attirando l’attenzione di tifosi ed appassionati fin dal primo anticipo già andato in scena ieri sera, ma naturalmente riserverà ulteriori spunti di notevole interesse fin da oggi. Di conseguenza adesso si pensa alle nove partite che ci faranno ancora compagnia fino a domenica sera, per una giornata nella quale non mancheranno partite di enorme significato per gli obiettivi stagionali delle squadre coinvolte; appuntamenti che saranno al centro dell’attenzione anche degli appassionati di scommesse per le partite di Serie A per il turno numero 29.

Andiamo allora ad analizzare più nel dettaglio le quote delle partite di Serie A e che cosa ci attenderà, con particolare attenzione a quelli che potrebbero essere i favoriti o comunque alcune quote stuzzicanti nella nostra panoramica sui pronostici Serie A per le principali sfide che saranno in programma a partire naturalmente dai ben quattro anticipi di oggi, sabato 16 marzo 2024, per poi passare alle rimanenti partite che caratterizzeranno il programma di questo nuovo turno della Serie A, cioè evidentemente le cinque della domenica in assenza di alcun posticipo del lunedì.

PRONOSTICI SERIE A: LE PARTITE DI OGGI

PRONOSTICO SALERNITANA LECCE

Salernitana Lecce si prende la copertina dei pronostici di Serie A in questo sabato e naturalmente è molto facile spiegare il perché. Per il fanalino di coda Salernitana, reduce dall’ennesima sconfitta rimediata settimana scorsa a Cagliari, potrebbe già essere arrivato il momento dell’ultima spiaggia, perché senza una vittoria oggi le speranze si ridurrebbero davvero al lumicino. Il Lecce invece arriva dalla sconfitta casalinga contro il Verona e dal licenziamento di Roberto D’Aversa: la classifica inizia a farsi molto brutta anche per i giallorossi salentini, per Luca Gotti sarebbe quindi fondamentale cominciare con una vittoria.

Le quote offerte dall’agenzia Snai per il pronostico su Salernitana Lecce di questo pomeriggio, naturalmente presso lo stadio Arechi della città campana, ci dicono che sulla carta partono leggermente favoriti gli ospiti giallorossi, quindi il segno 2 per la vittoria del Lecce è quotato a 2,50, mentre si sale a quota 2,90 per una vittoria casalinga da parte della Salernitana. Infine, il segno X in caso di pareggio varrebbe 3,15 volte la posta in palio per chi avrà creduto nel segno X.











