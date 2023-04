PRONOSTICI SERIE A/ Previsioni e quote 31^ giornata: che cosa succederà all’Arechi?

PRONOSTICI SERIE A: FOCUS SALERNITANA SASSUOLO

Parlando dei pronostici Serie A, naturalmente adesso spendiamo qualche parola anche per Salernitana Sassuolo, che sarà la prima partita in ordine cronologico nel sabato della trentunesima giornata. L’agenzia di scommesse Snai ritiene favoriti per la vittoria gli ospiti emiliani, in base alla classifica: il segno 2 è infatti quotato a 2,25 per il successo del Sassuolo, mentre in caso di vittoria casalinga da parte della Salernitana ecco che la quotazione per il segno 1 è pari a 3,10. L’ipotesi del pareggio si colloca infine a un livello che è superiore agli altri due, infatti segnaliamo che il segno X è proposto a 3,50.

Quanto al numero e alla distribuzione dei gol attesi questo pomeriggio alle ore 15.00 nella partita Salernitana Sassuolo, naturalmente presso lo stadio Arechi di Salerno, ecco che sempre l’agenzia Snai quota l’Under 2,5 a 1,95, mentre in caso di Over si arriverebbe a quota 1,75. Infine, l’ipotesi Gol è proposta a 1,60, mentre nel caso opposto NoGol l’agenzia Snai ripagherebbe gli scommettitori che avranno puntato su questa opzione 2,20 volte la posta in palio. (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

SU CHI SCOMMETTERE?

I pronostici Serie A ci fanno compagnia naturalmente anche in occasione delle partite della trentunesima giornata della Serie A 2022-2023, cioè il dodicesimo turno del girone di ritorno che a dire il vero è già stato aperto ieri sera dall’anticipo Verona Bologna, ma che naturalmente ha ancora tantissimo da dirci da oggi pomeriggio e fino a lunedì, quando calerà il sipario con l’ultimo posticipo. Adesso quindi ci sono naturalmente gli altri nove incontri di questo nuovo turno dell’intenso mese di aprile al centro dell’attenzione anche degli appassionati di scommesse per le partite di Serie A, a partire appunto da oggi pomeriggio.

Andiamo allora ad analizzare più nel dettaglio le quote delle partite di Serie A e che cosa ci attenderà, con particolare attenzione a quelli che potrebbero essere i favoriti o comunque alcune quote stuzzicanti nella nostra panoramica sui pronostici Serie A per le principali sfide che saranno in programma nelle prossime ore, infatti oggi, sabato 22 aprile 2023, seguiremo i canonici tre anticipi della trentunesima giornata che poi continuerà con cinque partite domani e infine un solo posticipo lunedì sera.

PRONOSTICI SERIE A: LE PARTITE DI OGGI

PRONOSTICO SAMPDORIA SPEZIA

La partita con cui apriamo la nostra analisi dei pronostici Serie A sarà Sampdoria Spezia, perché il derby ligure avrà in palio una posta altissima per la corsa verso la salvezza e quindi offrirà numerosi motivi d’interesse, anche se sarà il terzo e ultimo del sabato in ordine cronologico. La Sampdoria arriva da un dignitoso pareggio sul campo del Lecce, che però dovrebbe servire davvero poco per il fanalino di coda della classifica, mentre lo Spezia è reduce dal ko contro la Lazio ed è quartultimo, di conseguenza è proprio la squadra su cui le ultime tre fanno la corsa.

Le quote offerte dall’agenzia Snai per il pronostico su Sampdoria Spezia ci dicono che i padroni di casa blucerchiati partono leggermente favoriti e il segno 1 è quotato a 2,50, mentre in caso di vittoria esterna dello Spezia la quotazione per il segno 2 è di 2,90. Infine, il pareggio allo stadio Luigi Ferraris di Marassi a Genova sarebbe questa sera l’ipotesi più remunerativa per gli scommettitori, perché raggiunge quota 3,25 per il segno X.











