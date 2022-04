Pronostici Serie A/ Quote e previsioni per le partite della 32^ giornata

PRONOSTICI SERIE A: SU CHI SCOMMETTERE OGGI?

I pronostici Serie A tornano in occasione delle partite della trentaduesima giornata della Serie A 2021-2022, che promette di regalarci grandi emozioni in un altro turno che sarà ricco di sfide, anche perché la posta in palio si fa sempre più alta sia nella lotta per lo scudetto, sia per un posto nelle Coppe ed infine naturalmente nella lotta salvezza. Dunque, le partite di Serie A saranno di nuovo al centro dell’attenzione pure in questo secondo weekend del mese di aprile anche degli appassionati di scommesse, i quali seguiranno tutti gli incontri in programma nelle prossime ore.

Pronostici Serie A/ Quote e previsioni 31^ giornata: cosa accadrà all'Arechi?

Andiamo allora ad analizzare più nel dettaglio le quote delle partite di Serie A e che cosa ci attenderà, con particolare attenzione a quelli che potrebbero essere i favoriti o comunque alcune quote stuzzicanti nella nostra panoramica sui pronostici Serie A per le principali sfide che saranno in programma a partire dai tre anticipi di oggi, sabato 9 aprile 2022, per la trentaduesima giornata che vedrà poi le altre sei sfide in programma fra domani e un posticipo lunedì sera.

PRONOSTICI SERIE A/ Previsioni e quote 29^ giornata: Napoli per tenere il passo!

PRONOSTICI SERIE A: LE PARTITE DI OGGI

PRONOSTICO EMPOLI SPEZIA

La prima partita in programma fra le tre del sabato, con cui apriamo la nostra analisi dei pronostici Serie A, sarà Empoli Spezia di oggi pomeriggio. Partita molto delicata tra due squadre che non possono ancora dirsi tranquille in ottica salvezza (anche se la posizione in classifica è discreta), di conseguenza la posta in palio sarà molto alta. L’Empoli ha 33 punti ma non vince da dicembre e arriva dalla sconfitta nel derby contro la Fiorentina, mentre lo Spezia ha 32 punti, ma appare in crescita e nella scorsa giornata ha colto una vittoria di fondamentale importanza contro il Venezia.

Pronostici Serie A/ Quote e previsioni 28^ giornata: cosa attendersi in Sardegna?

Il fattore campo direbbe Empoli, il trend dei risultati è senza dubbio favorevole allo Spezia. Le quote offerte dall’agenzia Snai per il pronostico su Empoli Spezia danno per favorita la squadra padrona di casa toscana: il segno 1 è quotato a 2,00, mentre poi si sale a quota 3,30 sul segno X in caso di pareggio, infine un colpaccio esterno da parte dello Spezia varrebbe 3,90 volte la posta in palio per chi punterà sul segno 2 ad Empoli.











© RIPRODUZIONE RISERVATA