Pronostici Serie A/ Quote e previsioni per le partite della 4^ giornata

PRONOSTICI SERIE A: LE NOSTRE PREVISIONI SUI RISULTATI

I pronostici Serie A tornano in occasione delle partite della quarta giornata, un nuovo turno che il campionato ci propone per entrare sempre più nel vivo di una stagione appena iniziata ma già molto intrigante. Dunque, già a partire da ieri con il primo anticipo ma soprattutto fra oggi e domani, le partite di Serie A saranno naturalmente di nuovo al centro dell’attenzione anche degli appassionati di scommesse, i quali seguiranno tutti gli incontri in programma nelle prossime ore.

Pronostici Serie A/ Quote e previsioni 3^ giornata: a San Siro c'è un big match!

Andiamo allora ad analizzare più nel dettaglio le quote delle partite di Serie A e che cosa ci attenderà, con particolare attenzione a quelli che potrebbero essere i favoriti o comunque alcune quote stuzzicanti nella nostra panoramica sui pronostici Serie A per le principali sfide che saranno in programma a partire dai tre anticipi di oggi, sabato 18 settembre 2021, per la quarta giornata che vedrà poi anche cinque sfide domani e infine anche un posticipo lunedì.

Pronostico Milan Lazio/ Bonetti: "Sarà incontro ricco di gol" (esclusiva)

PRONOSTICI SERIE A

GENOA FIORENTINA

Partita che si annuncia piuttosto interessante: il Genoa arriva dalla bellissima rimonta sul campo del Cagliari, la Fiorentina d’altronde ha fatto il colpo addirittura a Bergamo e ha cominciato meglio globalmente il campionato di Serie A. Il Genoa però può mettere sul piatto il fattore campo e il pronostico è di conseguenza incertissimo: scegliamo il segno 1 perché sarebbe il più remunerativo per l’agenzia Snai a 3,35 volte la posta in palio.

INTER BOLOGNA

L’Inter dopo il pareggio di domenica scorsa sul campo della Sampdoria vuole tornare alla vittoria ospitando a San Siro il Bologna. I rossoblù sicuramente hanno cominciato bene la loro stagione, ma è altrettanto chiaro che sulla carta siano favoriti i campioni d’Italia in carica, che dopo un mezzo passo falso vogliono tornare sugli ottimi livelli delle prime due giornate: il segno 1 è quotato a 1,37 volte la posta in palio secondo l’agenzia Snai.

Pronostico Sampdoria Inter/ Dossena: "Sfida non decisiva e Barella.." (esclusiva)

SALERNITANA ATALANTA

Infine, il sabato terminerà con la partita allo stadio Arechi tra la neopromossa Salernitana e l’ormai big Atalanta. La Dea non ha iniziato benissimo il campionato, ma i campani sono ultimi e hanno subito raffiche di gol fino a questo momento, dunque senza dubbio sulla carta è favorita l’Atalanta. L’agenzia Snai non sembra avere dubbi in proposito, infatti il segno 2 per Salernitana Atalanta vale appena 1,30 volte la posta in palio.



© RIPRODUZIONE RISERVATA