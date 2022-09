Pronostici Serie A/ Quote e previsioni per le partite della 5^ giornata

PRONOSTICI SERIE A: SU CHI SCOMMETTERE?

I pronostici Serie A tornano a farci compagnia in occasione delle partite della quinta giornata della Serie A 2022-2023, che catalizzeranno l’attenzione degli appassionati di calcio e di scommesse anche grazie alla presenza di alcune partite di cartello. Grandi emozioni garantite per il primo turno di campionato nel mese di settembre, la Serie A gioca a gran ritmo e in questo turno sfodera alcuni dei suoi incontri più attesi e affascinanti. Dunque, ecco che saranno di nuovo al centro dell’attenzione in questi giorni anche degli appassionati di scommesse le partite di Serie A.

Andiamo allora ad analizzare più nel dettaglio le quote delle partite di Serie A e che cosa ci attenderà, con particolare attenzione a quelli che potrebbero essere i favoriti o comunque alcune quote stuzzicanti nella nostra panoramica sui pronostici Serie A per le principali sfide che saranno in programma a partire dai ben tre anticipi di oggi, sabato 3 settembre 2022, per la quinta giornata che vedrà poi le altre sette sfide in programma fra domani (quattro) e ben tre posticipi lunedì sera.

PRONOSTICI SERIE A: LE PARTITE DI OGGI

PRONOSTICO FIORENTINA JUVENTUS

La partita con cui apriamo la nostra analisi dei pronostici Serie A sarà Fiorentina Juventus, perché sarà naturalmente l’incontro che aprirà questo turno in ordine cronologico ma anche perché è un match sempre affascinante. La Fiorentina ci arriva reduce dalla sconfitta di Udine e vuole rilanciarsi contro la rivale per eccellenza, la nemica calcistica contro cui a maggio vinse 2-0 conquistando anche la certezza di un posto in Conference League.

La Juventus tuttavia dal canto suo è tornata alla vittoria contro lo Spezia mercoledì sera dopo due pareggi consecutivi e non vorrebbe essere costretta a rallentare nuovamente. Le quote offerte dall’agenzia Snai per il pronostico su Fiorentina Juventus danno per favorita la Vecchia Signora, nonostante si giochi a Firenze: il segno 2 è quotato a 2,30, mentre poi si sale a quota 3,25 sul segno X in caso di un pareggio, infine il successo casalingo da parte della Fiorentina varrebbe 3,10 volte la posta in palio per chi punterà sul segno 1 allo stadio Artemio Franchi.

