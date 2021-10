Pronostici Serie A/ Quote e previsioni per le partite della 8^ giornata

PRONOSTICI SERIE A: SU CHI SCOMMETTERE OGGI?

I pronostici Serie A tornano in occasione delle partite dell’ottava giornata, un nuovo turno che il campionato ci propone per ripartire dopo la sosta per gli impegni delle Nazionali nelle ultime due settimane. Dunque, già a partire da oggi e poi naturalmente anche domani, le partite di Serie A saranno di nuovo al centro dell’attenzione anche degli appassionati di scommesse, i quali seguiranno tutti gli incontri in programma nelle prossime ore.

Andiamo allora ad analizzare più nel dettaglio le quote delle partite di Serie A e che cosa ci attenderà, con particolare attenzione a quelli che potrebbero essere i favoriti o comunque alcune quote stuzzicanti nella nostra panoramica sui pronostici Serie A per le principali sfide che saranno in programma a partire dai tre anticipi di oggi, sabato 16 ottobre 2021, per la sesta giornata che vedrà poi anche sei sfide domani e infine anche un posticipo lunedì.

Cominciamo naturalmente dalla partita che aprirà il turno di campionato e di conseguenza sarà la prima al centro dell’attenzione anche degli appassionati di pronostici per l’ottava giornata di Serie A. La classifica è già molto delicata per due squadre che sono appaiate a quota 4 punti, anche se prima della sosta la Salernitana aveva respirato grazie a una vittoria contro il Genoa (la prima in questo campionato), mentre lo Spezia arriva dal pesante ko per 4-0 sul campo del Verona.

Un dato molto curioso ci ricorda che lo Spezia è l’unica squadre del campionato a non avere ancora fatto nemmeno un punto in casa, dunque anche il fattore campo è un concetto relativo, anche se di fronte ci sarà la Salernitana che invece è l’unica squadra ancora a zero punti in trasferta. Secondo l’agenzia Snai lo Spezia potrebbe comunque essere leggermente favorito: il segno 1 è proposto a 2,25, mentre poi si sale a quota 3,20 in caso di pareggio (segno X) e fino a 3,35 volte la posta in palio sul segno 2 in caso di vittoria della Salernitana.

