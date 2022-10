Pronostici Serie A/ Quote e previsioni per le partite della 8^ giornata

PRONOSTICI SERIE A: SU CHI SCOMMETTERE?

I pronostici Serie A tornano a farci compagnia in occasione delle partite della ottava giornata della Serie A 2022-2023, che dopo la sosta riservata alle Nazionali catalizzeranno nuovamente l’attenzione degli appassionati di calcio e di scommesse. Grandi emozioni garantite anche in questo primo turno di campionato in programma nel mese di ottobre, la Serie A giocherà a gran ritmo da qui fino alla prossima sosta per i Mondiali e certamente già da oggi ci offrirà ancora spunti interessanti. Dunque, ecco che saranno di nuovo al centro dell’attenzione in questi giorni anche degli appassionati di scommesse le partite di Serie A.

PRONOSTICI SERIE A/ Previsioni e quote: chi vincerà all'Olimpico? (7^ giornata)

Andiamo allora ad analizzare più nel dettaglio le quote delle partite di Serie A e che cosa ci attenderà, con particolare attenzione a quelli che potrebbero essere i favoriti o comunque alcune quote stuzzicanti nella nostra panoramica sui pronostici Serie A per le principali sfide che saranno in programma a partire dai ben tre anticipi di oggi, sabato 1° ottobre 2022, per l’ottava giornata che vedrà poi altre sei sfide in programma domenica e un conclusivo posticipo lunedì.

Pronostici Serie A/ Quote e previsioni: tutto sul match a Marassi, 6^ giornata

PRONOSTICI SERIE A: LE PARTITE DI OGGI

PRONOSTICO NAPOLI TORINO

La partita con cui apriamo la nostra analisi dei pronostici Serie A sarà Napoli Torino, perché sarà naturalmente l’incontro che aprirà questo sabato in ordine cronologico ma anche perché oggettivamente sarà stuzzicante. I partenopei di Luciano Spalletti sono stati grandi protagonisti della prima parte della stagione, chiusa con la vittoria in casa del Milan, quindi il Napoli vorrà ripartire viaggiando subito su ritmi molto alti, tuttavia il Torino di Ivan Juric promette di essere un avversario ostico, nonostante la beffarda sconfitta contro il Sassuolo prima della sosta.

Pronostici Serie A/ Quote e previsioni: tutto sul match all'Olimpico, 5^ giornata

Le quote offerte dall’agenzia Snai per il pronostico su Napoli Torino danno in ogni caso per favorita la squadra campana, padrona di casa allo stadio Diego Armando Maradona-San Paolo: il segno 1 è quotato a 1,60, mentre poi si sale già a quota 4,25 sul segno X in caso di un pareggio, infine il successo esterno da parte del Torino varrebbe 5,50 volte la posta in palio per chi punterà sul segno 2 per una impresa granata.











© RIPRODUZIONE RISERVATA