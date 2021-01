Pronostici Serie A/ Quote e previsioni per le sfide della 16^ giornata

PRONOSTICI SERIE A: 16^ GIORNATA RICCA DI GRANDI SCONTRI

Siamo alla vigilia di un nuovo turno per il primo campionato nazionale e tocca dunque dare spazio ai pronostici di Serie A che la nostra redazione ha fissato in vista della 16^ giornata. L’attesa verso questo nuovo impegno, a pochi giorni dal primo turno del 2021 è grande: sono stati messi in programma big match decisivi per la corsa scudetto e pure non scordiamo poi che da calendario non sono previsti anticipi o posticipi per il turno e che dunque tutti i club saranno oggi chiamati in campo nella giornata di oggi. Tra quote e previsioni, non ci resta dunque che andare ad approfondire i pronostici della serie A fissati dalla nostra redazione match per match, a partite chiaramente dalle sfide più significative di questo intensissimo turno.

PRONOSTICO CAGLIARI BENEVENTO

Pronostico affatto netto per il match che apre la 16^ giornata di campionato: entrambi i club infatti sono in campo dopo un KO rimediato contro una big della Serie A, impazienti di riscattarsi e di rialzare la testa. Sulla carta i sardi di Di Francesco potrebbero avere qualche chance in piazza, ma non scordiamo il potenziale offensivo degli stregoni, sempre avversari ostici.

PRONOSTICO ATALANTA PARMA

Dopo anche a cinquina servita contro il Sassuolo pochi giorni fa, alla vigilia della 16^ giornata di campionato è indubbio che il favore dei pronostici di Serie A vada alla Dea. Pure il Parma di Liverani è avversario tosto, anche se sta affrontando un pericolo complicato in termini di risultati.

PRONOSTICO LAZIO FIORENTINA

Nella sfida all’Olimpico, una Lazio malconcia e senza alcuni big rimane ancora favorita sulla Fiorentina, anche se qui Prandelli conta una rosa praticamente al completo. Pesano nelle quote però i risultati non proprio pirotecnico che i due club hanno strappato nelle ultime uscite.

PRONOSTICO NAPOLI SPEZIA

Considerato il 4-1 segnato contro il Cagliari, non facciamo alcuna fatica a consegnare agli azzurri il favore del pronostico per il match al San Paolo, considerata pure la voglia dei campani di confermare le proprie ambizioni da scudetto. E’ poi momento veramente No per Italiano e i liguri, tra assenti e sfruttati ben negativi.

PRONOSTICO MILAN JUVENTUS

Per il big match della Serie A ci pare complicato fissare un pronostico netto: i due club nutrono grandissime ambizioni e pure sono squadre veramente in forma, se consideriamo prestazioni recenti e pure trend in classifica. Pure va detto che sia Pioli che Pirlo registrano alcuni assenti di gran peso. Il Diavolo si confermerà capolista della Serie A contro i campioni d’Italia? Difficile dirlo con certezza.

