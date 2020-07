Pronostici Serie A/ Quote e previsioni per le sfide della 30^ giornata

Siamo di nuovo alla vigilia di un intenso turno per il primo campionato italiano e siamo dunque impazienti di scoprire che ci riserveranno i pronostici di Serie A fissati dalla nostra redazione, per le sfide della 30^ giornata. E non solo perchè siamo ormai in una fase bollente della stagione: pure va detto che proprio in questo fine settimana sono previsti alcuni incontri che promettono davvero grandissimo spettacolo. Dal Derby della Mole tra Juventus e Torino, in programma quest’oggi, sabato 4 luglio, fino alla sfida tra Lazio e Milan, senza scordare il big match con cui terminerà questa appassionante 30^ giornata, ovvero l’incontro al San Paolo tra Napoli e Roma, decisivo per la zona Uefa. Tocca allora andare a controllare match per match che cosa ci riservano i pronostici della Serie A per le sfide della 30^ giornata, cominciando ovviamente dai tre anticipi che ci terranno compagnia in questo sabato 4 luglio.

PRONOSTICO JUVENTUS TORINO

Un appuntamento di gran lusso apre questo turno di campionato, e per i pronostici di Serie A non possiamo non concedere alla Vecchia Signora il favore al successo. Pesa in tal senso sia lo storico recente (il Torino non vince un derby dalla stagione 2014-15) come pure lo stato di forma delle due squadre, con i granata che fanno ben fatica nella seconda parte della classifica e pure tornano oggi in campo con due KO di fila alle spalle. Pure va detto che il Derby e sempre il Derby e che davvero potrebbe sempre accadere di tutto stasera all’ombra della Mole.

PRONOSTICO SASSUOLO LECCE

I pugliesi sanno essere formazione ostica, ma a conti fatti è del Sassuolo il favore al trionfo per i pronostici di Serie A di questo turno di campionato. Non scordiamo poi che se il Lecce è oggi di ritorno da una lunga fila di sconfitte rimediate (l’ultima con la Sampdoria) e lotta per la salvezza, il club emiliano invece è forte dell’ottimo successo rimediato solo nel turno precedente contro la Fiorentina, ed è pronto ad agganciare la prima metà della graduatoria di Serie A.

PRONOSTICO LAZIO MILAN

Sempre in lizza per lo scudetto 2019-2020, nella sfida dell’Olimpico tra Lazio e Milan è la formazione di Inzaghi la favorita al trionfo questa sera: pure i biancocelesti sono ben consapevoli che non gli attenderà un match semplice. Non scordiamo infatti che Inzaghi dovrà scendere in campo senza due attaccanti di peso come il capocannoniere della Serie A Immobile e Caicedo, e dovrà affrontare un Milan bello arrabbiato dopo il pareggio in estremi recuperato solo pochi giorni fa con la Spal (che ha pure interrotto l’ottimo momento dei rossoneri, dalla ripartenza). Sarà in ogni caso match davvero avvincente questa sera.



© RIPRODUZIONE RISERVATA