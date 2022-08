Pronostici Serie A/ Quote e previsioni sulle partite, 2^ giornata (20-21 agosto)

PRONOSTICI SERIE A: LE QUOTE PER LA 2^ GIORNATA

Siamo arrivati al secondo appuntamento stagionale con i pronostici di Serie A: dunque, seconda giornata di un campionato che all’esordio ha fatto registrare zero pareggi. Un dato interessante, che non si verificava da parecchi anni; è sempre difficile parlare di partite che vanno in scena alla fine di agosto, tanto più che in questa stagione il campionato è iniziato in anticipo per permettere di “assorbire” la lunga sosta dovuta ai Mondiali.

Noi comunque dobbiamo scandagliare la seconda giornata con i pronostici di Serie A, dunque prenderemo in considerazione alcune delle gare che verranno giocate – tra sabato 20 e lunedì 22 agosto: ci sono ancora due posticipi – provando a ipotizzare quello che succederà in campo. Come sempre ci faremo aiutare dalle quote ufficiali che sono state emesse dai bookmaker, e dunque senza indugiare oltre possiamo iniziare il nostro viaggio attraverso i pronostici di Serie partendo, naturalmente, dalle prime gare previste dal calendario.

PRONOSTICI SERIE A: INTER SPEZIA

Sabato 20 agosto c’è Inter Spezia, e dunque partiamo da questa partita per analizzare i pronostici di Serie A sulla seconda giornata. Un match che a San Siro appare francamente scritto: l’Inter l’anno scorso non è riuscita a ripetere lo scudetto ma è rimasta in corsa fino all’ultima giornata, lo ha perso per dettagli e dunque rimane una corazzata tra le tre principali candidate a cucirsi il tricolore sul petto. Lo Spezia non era mai stato in Serie A prima del 2020, poi ha colto due salvezze consecutive: ha nuovamente cambiato allenatore, ora in panchina c’è Luca Gotti che all’esordio ha battuto l’Empoli portando via tre punti davvero importanti.

Naturalmente giocare in casa dei nerazzurri è parecchio diverso: l’agenzia Snai ha tracciato il quadro dei pronostici di Serie A e ci dice che il segno 1, sul quale puntare per la vittoria interna dell’Inter, vi farebbe guadagnare una somma che equivale a 1,18 volte quanto puntato, dunque un valore quasi nullo rispetto alla giocata. Avremo invece una vincita pari a 7,50 volte l’importo investito con l’eventualità del pareggio, che ovviamente è regolata dal segno X; per quanto riguarda l’affermazione dello Spezia, sarebbe un grande colpo perché, qualora davvero uscisse il segno 2, chi ci avesse puntato ne ricaverebbe ben 14,00 volte il denaro giocato su questa partita di Serie A.











