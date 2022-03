Pronostici Serie A/ Quote e previsioni sulle partite (29^ giornata)

PRONOSTICI SERIE A: LE PREVISIONI SULLA 29^ GIORNATA

Siamo pronti a vivere un altro turno con i pronostici di Serie A: sabato 12 marzo inizia la 29^ giornata, che poi proseguirà ovviamente con le partite della domenica ma stavolta vivrà anche il ritorno del Monday Night. Con i pronostici di Serie A l’intento è sempre quello di provare a ipotizzare cosa potrebbe succedere sui vari campi, prendendo in considerazione la classifica del campionato, lo stato di forma delle varie squadre impegnate nella 29^ giornata e naturalmente le quote ufficiali che sono state fornite ed emesse dai bookmaker.

A proposito di classifica, il Milan arriva a questo turno con il primo posto ma l’Inter, che insegue, deve recuperare una partita e dunque virtualmente potrebbe essere la capolista; il Napoli pur sconfitta in casa dai rossoneri resta ampiamente in corsa per lo scudetto, a maggior ragione perché dopo la vittoria contro lo Spezia in molti hanno iniziato a rimettere la Juventus nello scenario. Dunque ora iniziamo il nostro viaggio all’interno dei pronostici di Serie A, partendo naturalmente dalle partite che si giocano sabato e poi prendendone in considerazione altre all’interno della nostra valutazione.

PRONOSTICI SERIE A: SALERNITANA SASSUOLO

Ecco allora Salernitana Sassuolo. Con Davide Nicola gli amaranto hanno sempre pareggiato, hanno fermato anche il Milan ma a questo punto è chiaro che procedere di segno X in segno X non servirà a salvarsi, soprattutto perché lo sta facendo anche il Genoa e il Cagliari ha preso quota. Bisogna iniziare a vincere, ma non sarà facile contro un Sassuolo che è in un ottimo periodo: ha schiantato il Venezia in trasferta e dunque si è avvicinato alla possibilità di correre ancora per la Conference League, anche se rispetto all’anno scorso la questione è decisamente più complicata. Per questa partita naturalmente l’agenzia Snai ci parla di un Sassuolo largamente favorito, nonostante si giochi all’Arechi: curiosamente il segno 1 e il segno X, rispettivamente per la vittoria della Salernitana e il pareggio, hanno entrambi un valore corrispondente a 4,00 volte l’importo che deciderete di investire con questo bookmaker, mentre il segno 2 che identifica l’eventualità del successo neroverde porta in dote una vincita che ammonta a 1,80 volte la somma puntata.

PRONOSTICI SERIE A: SPEZIA CAGLIARI

Se Salernitana Sassuolo è delicata, Spezia Cagliari lo è ancora di più: liguri e isolani si giocano la possibilità di allontanare in maniera sensibile la zona retrocessione, con il Cagliari che può recuperare un’altra posizione di classifica e confermare che con Walter Mazzarri le cose hanno iniziato a cambiare. Da non sottovalutare però lo Spezia di Thiago Motta, che in questa stagione ha già battuto Milan e Napoli e domenica scorsa ha tenuto testa alla Juventus; si tratta insomma di due squadre pericolanti, ma che hanno già fatto vedere di potersi salvare anche in anticipo. Tanto probabilmente dipenderà dalla partita di oggi, che secondo l’agenzia Snai è in grande equilibrio: solo leggermente favorito lo Spezia, con un valore pari a 2,50 volte la somma puntata sul segno 1. L’ipotesi del pareggio, per la quale dovrete ovviamente scegliere il segno X, vi farebbe guadagnare una cifra che vale 3,25 volte l’importo che avrete investito mentre con il segno 2, per l’affermazione esterna del Cagliari, la quota prevista è di 2,90 volte quanto messo sul piatto.



