Pronostici Serie A/ Quote e previsioni sulle partite della 10^ giornata

PRONOSTICI SERIE A: LE PREVISIONI SULLA 10^ GIORNATA

Con i pronostici di Serie A stiamo per analizzare le previsioni sulle partite della 10^ giornata. Si apre un nuovo turno infrasettimanale, e allora nel fare le nostre considerazioni bisognerà inevitabilmente tener conto del fatto che si giocheranno tre gare a stretto giro di posta, con qualche squadra che è anche impegnata nelle coppe europee e dunque raddoppia i suoi impegni dovendo aprire ancor più al turnover, con tutto quel che questo fatto potrebbe comportare sul campo nelle gare che stiamo per esaminare.

Le partite della 10^ giornata sono molto interessanti: scorrendo il calendario possiamo dire che un vero e proprio big match, nel senso stretto del termine, non ci sia ma anche per questo gli incroci del programma saranno stuzzicanti e potrebbero dar vita ad esiti sorprendenti. Vediamo allora di fare qualche analisi approfondita almeno sulle gare principali di questo turno infrasettimanale, iniziando così il nostro percorso nei pronostici di Serie A e facendoci aiutare come sempre dalle quote che i bookmaker hanno stabilito.

PRONOSTICI SERIE A: SPEZIA GENOA

Spezia Genoa è una sfida di importanza capitale per quanto riguarda la lotta alla salvezza: le due liguri hanno perso nello scorso fine settimana e sono a caccia di riscatto, con il Grifone che ha un punto in meno in classifica e le due panchine che scottano, e potrebbero saltare – almeno una di esse – in caso di esito negativo. Spezia Genoa è il secondo derby regionale consecutivo per Thiago Motta, sconfitto a Marassi dalla Sampdoria; per questa partita del Picco l’agenzia Snai, che prendiamo come principale riferimento, indica comunque nello Spezia la squadra favorita accompagnando la sua vittoria, per la quale dovrete puntare sul segno 1, con un valore corrispondente a 2,50 volte quanto messo sul piatto. Il segno X che identifica l’ipotesi del pareggio vi farebbe guadagnare 3,35 volte la giocata, infine per il segno 2 (successo esterno del Genoa) la vostra vincita ammonterebbe a 2,75 volte l’importo investito.

PRONOSTICI SERIE A: VENEZIA SALERNITANA

Se Genoa Spezia è importante, Venezia Salernitana lo è ancora di più: anche queste due squadre arrivano da sconfitte, i lagunari a oggi sarebbero salvi ma chiaramente non possono tirare troppo la corda, la Salernitana invece è il fanalino di coda della classifica e l’esordio di Stefano Colantuono si è tradotto in un ko interno contro l’Empoli. Tre punti oggi sarebbero fondamentali per entrambe le squadre, il Venezia però sa di avere una grande occasione giocando in casa, e potendo mandare a -7 una diretta rivale per la salvezza; considerato tutto questo l’agenzia Snai sostiene che la formazione di casa sia favorita, vale 2,05 volte la posta il segno 1 che identifica la vittoria dei ragazzi di Paolo Zanetti e qui, rispetto al Picco, c’è meno equilibrio visto che il segno 2 per il successo della Salernitana vi farebbe guadagnare una cifra corrispondente a 3,65 volte quanto messo sul tavolo. Il pareggio, che come sempre viene identificato dal segno X, con questo bookmaker porta in dote una somma che equivarrebbe a 3,35 volte quello che avrete scelto di investire su questa partita.



