Pronostici Serie A/ Quote e previsioni sulle partite della 14^ giornata

PRONOSTICI SERIE A: LE QUOTE SULLA 14^ GIORNATA

Un nuovo viaggio attraverso i pronostici di Serie A ci conduce alle partite che si giocano per la 14^ giornata: il massimo campionato di calcio vive un nuovo turno infrasettimanale che si aprirà martedì 8 novembre (tre partite in programma oggi) e si concluderà con i due posticipi di giovedì 10 novembre, di conseguenza avremo altre cinque gare mercoledì 9 novembre. Si avvicina la sosta per i Mondiali, che divide il torneo in due: nel fine settimana avremo il 15^ turno e poi sarà tempo di far partire i giocatori coinvolti nella Coppa del Mondo in Qatar, con una pausa che durerà un mese.

Adesso ci dobbiamo concentrare sull’attualità: il Napoli comanda la classifica con ben 6 punti di vantaggio sul Milan e nove vittorie consecutive, le rivali devono inseguire con la sensazione che la banda di Luciano Spalletti possa anche aumentare il proprio passo. Vedremo, ora con i pronostici di Serie A analizziamo le partite più importanti di questa 14^ giornata e, per farlo, come sempre ci faremo aiutare dalle quote ufficiali che i bookmaker hanno stilato, e che naturalmente sono in continua evoluzione. Partiamo dunque dalle sfide che si giocano martedì 8 novembre.

PRONOSTICI SERIE A: NAPOLI EMPOLI

Abbiamo parlato dei partenopei, dunque concentriamoci su Napoli Empoli. Al Diego Armando Maradona Spalletti, che è anche un ex di questa partita, va alla ricerca della decima vittoria consecutiva per chiudere poi al meglio la prima parte di campionato. Passo straordinario quello del Napoli, che anche in Champions League ha confermato di potersela giocare con tutti: per scoprire se sarà una stagione trionfale bisognerà aspettare, ma l’incipit è quello giusto. L’Empoli lotta per la salvezza, e la vittoria colta contro il Sassuolo è stata davvero importante per tenere a distanza la zona calda della classifica; ci sono poche speranze di fare risultato a Napoli ma ovviamente mai dire mai.

I pronostici di Serie A sanciti dalla Snai ci dicono comunque che il segno 1 per la vittoria della squadra di casa vale solo 1,18 volte quanto messo sul tavolo; inevitabilmente è molto alto il valore posto sul segno 2 per l’affermazione dell’Empoli, e infatti il vostro guadagno corrisponderebbe a 15,00 volte la giocata. Abbiamo infine il segno X, che è quello sul quale dovrete puntare per il pareggio: in questo caso il bookmaker in questione vi premierebbe con una vincita equivalente a 7,50 volte l’importo che avrete scelto di investire.











