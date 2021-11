Pronostici Serie A/ Quote e previsioni sulle partite della 15^ giornata

PRONOSTICI SERIE A: LE QUOTE PER LA 15^ GIORNATA

Presentiamo i pronostici di Serie A che riguardano le partite della 15^ giornata: si torna subito in campo per un turno infrasettimanale affascinante, dovendo considerare nelle nostre ipotesi il fatto che, appunto, si sia giocato pochi giorni fa e dunque parecchi allenatori cercheranno di fare turnover per risparmiare le forze dei loro giocatori, soprattutto quelle squadre che saranno poi impegnate nell’ultima giornata dei gironi delle coppe europee.

Qualcosa di cui tenere in conto con i pronostici di Serie A, attraverso i quali andremo a studiare le partite più significative della 15^ giornata cercando di indovinare quale possa essere l’esito dai vari campi (almeno quelli principali) facendoci aiutare come sempre dalle quote ufficiali stilate dai bookmaker, e dalle valutazioni che riguardano gli infortunati e lo stato di forma delle compagini. Iniziamo dunque il nostro viaggio con i pronostici di Serie A, dando la precedenza alle partite di martedì 30 novembre.

PRONOSTICI SERIE A: ATALANTA VENEZIA

La Dea è reduce dal colpo sul campo della Juventus: da 32 anni non batteva i bianconeri in trasferta e con questa vittoria si è rilanciata anche in ottica terzo posto, sperando di rimanere a contatto per lo scudetto ma in generale vivendo un momento davvero positivo. Il Venezia invece ha perso in casa contro l’Inter, ma sta facendo bene perché si tiene lontano dalla zona calda della classifica; non sarà facile ripartire al Gewiss Stadium ma i lagunari comunque ci vorranno provare. Secondo l’agenzia Snai però, per i pronostici di Serie A questa è una partita a senso unico: infatti il segno 1 che regola la vittoria dell’Atalanta vale 1,24 volte quanto messo sul piatto, per contro il valore sul segno 2 per il successo esterno del Venezia equivale a ben 12,00 volte l’importo investito con questo bookmaker. Il pareggi, ipotesi identificata dal segno X, vi permetterebbe di guadagnare una somma corrispondente a 6,00 volte l’ammontare della vostra giocata.

PRONOSTICI SERIE A: FIORENTINA SAMPDORIA

Anche al Franchi si gioca una partita interessante per i pronostici di Serie A: i viola hanno appena perso in rimonta sul campo dell’Empoli, sconfitta dolorosa quella nel derby perché la squadra di Vincenzo Italiano pareva ormai lanciata e invece ha confermato la sua discontinuità. Bene la Sampdoria, che ha battuto il Verona a Marassi prendendosi la seconda vittoria consecutiva e dunque allontanando ancor di più lo spettro di una retrocessione; ora però servirà qualche striscia più lunga per togliersi davvero dai guai. Cosa ci dicono le quote dell’agenzia Snai per Fiorentina Sampdoria? Che i viola sono favoriti, e non di poco: vale infatti 1,65 volte la puntata il segno 1 per la loro vittoria casalinga, mentre il segno 2 che regola l’eventualità del successo della Sampdoria vi farebbe mettere in tasca una somma corrispondente a 5,25 volte quello che avrete scelto di mettere sul tavolo. Il pareggio, che come sempre viene identificato dal segno X, con questo bookmaker porta in dote una vincita che ammonta a 3,80 volte il valore del vostro investimento sulla partita.



