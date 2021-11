Risultati Serie A, classifica/ Diretta gol live score delle partite (14^ giornata)

RISULTATI SERIE A: SI COMINCIA CON UDINESE GENOA!

I risultati di Serie A per la 14^ giornata proseguono il loro programma domenica 28 novembre: alle ore 12:30 vivremo il lunch match Udinese Genoa e saranno cinque le partite cui assisteremo, che completeranno il turno. Nello specifico, alle ore 15:00 si giocheranno Milan Sassuolo e Spezia Bologna, alle ore 18:00 il primo posticipo sarà Roma Torino mentre alle ore 20:45 la sfida serale sarà Napoli Lazio, che definirà anche la classifica di Serie A al termine di questa 14^ giornata.

I temi che scaturiranno da questa domenica sono ovviamente parecchi, con qualche incrocio davvero interessante: inevitabile porre l’accento sul ritorno di Maurizio Sarri al San Paolo, ma naturalmente ci sono altri momenti importanti che vivremo uno per uno. Aspettando che per i risultati di Serie A si cominci a giocare, facciamo dunque un’ideale panoramica di domenica 28 novembre e di un turno che ci avvicina sempre più alla conclusione del girone di andata, al termine del quale potremo capire più cose riguardo la classifica…

RISULTATI SERIE A: SITUAZIONE E CONTESTO

Nei risultati di Serie A per la 14^ giornata si rinnova il duello tra Napoli e Milan: entrambe hanno vissuto la prima sconfitta in campionato nell’ultimo turno, entrambe però hanno dato prova di saper lottare fino all’ultimo provando a riaprire le partite contro Fiorentina e Inter (rispettivamente), segnando ma non riuscendo a evitare il ko. Come risultante le inseguitrici si sono avvicinate; adesso l’Inter fa paura, un po’ meno le altre perché le distanze erano comunque ampie. La Roma per esempio deve ancora provare a entrare nelle prime quattro.

Salvata dal giovanissimo Felix Afena-Gyan a Marassi, va alla ricerca di una continuità mai trovata in stagione e sfida un Torino che invece è galvanizzato, perché battendo l’Udinese ha allontanato ancor più la zona retrocessione e può quasi ambire a giocarsi l’Europa. A proposito di salvezza, Udinese Genoa è un crocevia abbastanza importante per Andriy Shevchenko, che ha sì tenuto testa alla Roma ma è anche uscito sconfitto in casa, e alla Dacia Arena sa bene di non poter fallire perché la classifica di Serie A, per il Grifone, è tutt’altro che piacevole. Staremo a vedere…

RISULTATI SERIE A: 14^ GIORNATA

Ore 12:30 Udinese Genoa

Ore 15:00 Milan Sassuolo

Ore 15:00 Spezia Bologna

Ore 18:00 Roma Torino

Ore 20:45 Napoli Lazio

CLASSIFICA SERIE A

Napoli, Milan 32

Inter 31

Atalanta 28

Roma 22

Juventus, Lazio, Fiorentina 21

Verona, Empoli 19

Bologna 18

Torino 17

Sassuolo, Venezia, Sampdoria 15

Udinese 14

Spezia 11

Genoa 9

Cagliari, Salernitana 8



