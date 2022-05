Pronostici Serie A/ Quote e previsioni sulle partite della 38^ giornata

PRONOSTICI SERIE A: LE QUOTE SULLA 38^ GIORNATA

I pronostici di Serie A ci aprono e accompagnano verso le partite della 38^ giornata, ultimo turno di campionato che è stato inaugurato da Torino Roma e che adesso, tra sabato 21 e domenica 22 maggio, vive la sua ultima galoppata verso i verdetti che sono ancora aperti. Lo scudetto si gioca all’ultima ed è bellissimo, ma bisogna anche definire quale sarà la terza squadra retrocessa e una corsa all’Europa entusiasmante, con scenario che potrebbe cambiare se la Roma dovesse vincere la finale di Conference League. Vedremo allora: intanto, siamo pronti all’analisi.

Nei pronostici di Serie A come sempre parleremo delle partite che possano essere ritenute più interessanti, quelle in cui ci si gioca ancora qualcosa; dunque con il consueto aiuto delle quote ufficiali che sono state emesse dai bookmaker ci addentreremo campo per campo, provando a capire come possano andare le varie sfide e, di conseguenza, quale sarà la posizione finale di un campionato che deve ancora dirci molto. Per questo motivo l’ultimo viaggio attraverso i pronostici di Serie A è certamente entusiasmante…

PRONOSTICI SERIE A: ATALANTA EMPOLI

Iniziamo allora da Atalanta Empoli: toscani ampiamente salvi nonostante un girone di ritorno molto al di sotto di quanto era stato mostrato in precedenza, mentre la Dea ha ancora una possibilità di centrare l’Europa ma, appunto, il suo destino potrebbe anche dipendere dalla finale che la Roma giocherà mercoledì. Naturalmente al Gewiss Stadium le motivazioni delle due squadre sono molto diverse e, anche se la Dea ha calato parecchio il suo modo di giocare dando la sensazione di essere stanca e sfiduciata, resta comunque favorita. Secondo le stime della Snai, per i pronostici di Serie A sulla 38^ giornata, il segno 1 che identifica la vittoria dell’Atalanta vale appena 1,21 volte quanto messo sul piatto, per contro il segno 2 sul quale puntare per il successo dell’Empoli vi farebbe guadagnare una cifra che corrisponde addirittura a 10,00 volte la vostra giocata. Abbiamo poi il segno X, che è ovviamente quello che regola l’ipotesi del pareggio: in questo caso il bookmaker vi premierebbe con una vincita che equivale a 7,00 volte l’importo investito.

PRONOSTICI SERIE A: FIORENTINA JUVENTUS

In Fiorentina Juventus la situazione dei viola è la stessa dell’Atalanta: forse qui la differenza è che la Viola aveva in mano la qualificazione all’Europa League ma ha perso inopinatamente tre partite consecutive (tra cui Salernitana e Udinese, subendo tre gol in casa) e poi è caduta male anche a Marassi, incassando altri quattro gol dalla Sampdoria. Oggi c’è un’ultima occasione, perché contro la Juventus si tira sempre fuori qualcosa in più e perché i bianconeri sono tranquilli da tempo, e hanno già anchefesteggiato Chiellini (e Dybala); dunque, certamente la Fiorentina è favorita e ce lo dice anche l’agenzia Snai. Il segno 1 che identifica la vittoria della squadra viola porta in dote una vincita che ammonta a 1,95 volte quanto messo sul piatto, per contro il segno 2 che è quello da giocare per il successo esterno della Juventus vi farebbe guadagnare 3,55 volte l’importo che avrete scelto di investire. Abbiamo poi l’eventualità del pareggio: in questo caso il bookmaker vi premierebbe con una cifra che equivale a 3,70 volte quella che sarà stata la vostra giocata per la partita della 38^ giornata.











