Pronostici Serie A/ Quote e previsioni sulle partite della 5^ giornata

PRONOSTICI SERIE A: GLI ANTICIPI DELLA 5^ GIORNATA

Nuovo appuntamento con i pronostici di Serie A: nemmeno il tempo di chiudere il weekend che il massimo campionato di calcio torna subito a farci compagnia. La 5^ giornata viene infatti inaugurata da tre partite, martedì 21 settembre: è il primo turno infrasettimanale della stagione, possiamo dunque dire di essere entrati in un periodo intenso di impegni e gare, perchè alcune squadre giocano le coppe europee – che sono finalmente cominciate – e tanti giocatori sono rientrati da poco dalle qualificazioni Mondiali, con la prossima finestra che ci attende già in ottobre.

Dunque, sarà davvero interessante scoprire quello che succederà in campo; come sempre il nostro viaggio all’interno dei pronostici di Serie A prenderà in considerazione le partite almeno più interessanti della 5^ giornata, provando a ipotizzare quali potrebbero essere gli esiti sul campo e tenendo ovviamente conto di come sono andate le cose nei turni precedenti, delle difficoltà delle singole sfide e, in ultima istanza, facendoci aiutare dalle quote ufficiali stabilite dai bookmaker. Mettiamoci dunque comodi, e partiamo con la prima partita del martedì per analizzare in maniera più dettagliata il quadro relativo ai pronostici di Serie A.

PRONOSTICI SERIE A: BOLOGNA GENOA

Al Dall’Ara va in scena una sfida salvezza: Bologna Genoa sulla carta rappresenta questo, anche se i felsinei in questo momento si trovano a metà della classifica di Serie A. Prima di perdere a San Siro la squadra di Sinisa Mihajlovic aveva fatto 7 punti in tre partite, poi però ha subito un’imbarcata dall’Inter e dunque va capito se si tratti di una sconfitta che “ci può stare”, cioè sia maggiore frutto dei meriti nerazzurri, o se possa invece rappresentare un campanello d’allarme. Il Genoa ha pagato il calendario che gli ha fatto incrociare Inter, Napoli e Fiorentina: l’unica partita vinta è arrivata in rimonta contro il Cagliari, possiamo dunque dire che al momento il Grifone sia dove ce lo aspettavamo e che nei prossimi impegni, tuttavia, sarà chiamato a fare i punti attesi.

L’agenzia Snai, per i pronostici di Serie A, stabilisce che in Bologna Genoa la squadra favorita sia quella di casa: il segno 1 che regola la vittoria del Bologna vale 2,00 volte la puntata, per contro il segno 2 che identifica il successo esterno del Genoa vi farebbe guadagnare una cifra corrispondente a 3,75 volte quanto messo sul piatto. Abbiamo poi il segno X per il pareggio: in questo caso l’ammontare del guadagno sarebbe di 3,50 volte la giocata con questo bookmaker.



