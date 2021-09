Risultati Champions League, classifiche/ Diretta gol live score gironi A, B, C, D

RISULTATI CHAMPIONS LEAGUE: SI CONCLUDE LA 1^ GIORNATA

Si continua a giocare per i risultati di Champions League: mercoledì 15 settembre si conclude la prima giornata della fase a gironi. Abbiamo coinvolti i gruppi A, B, C e D: Liverpool Milan e Inter Real Madrid sono le due partite che riguardano le squadre italiane, entrambe con inizio alle ore 21:00 come altre quattro gare – Bruges Psg, Manchester City Lipsia, Atletico Madrid Porto e Sporting Lisbona Ajax – mentre Besiktas Borussia Dortmund e Sheriff Shakhtar prenderanno il via alle ore 18:45, tradizionali due anticipi come già negli anni scorsi avevamo visto.

RISULTATI CHAMPIONS LEAGUE, CLASSIFICHE/ Tris Juventus, l'Atalanta pareggia!

C’è tanta carne al fuoco in questa prima giornata; non solo le italiane ai nastri di partenza con Milano che torna protagonista in Champions League, ma anche il ritorno in campo del Manchester City che ha fallito la prima finale giocata, un interessante incrocio al Wanda Metropolitano e poi naturalmente la prima di sempre dello Sheriff Tiraspol e del calcio moldavo in questo torneo. Staremo dunque a vedere cosa succederà per i risultati di Champions League legati a mercoledì 15 settembre, aspettando che si giochi possiamo fare una rapida carrellata sui temi principali.

Risultati Champions League/ Diretta gol live score: rimonta Shakhtar!

RISULTATI CHAMPIONS LEAGUE: SITUAZIONE E CONTESTO

Due protagoniste nei risultati di Champions League di mercoledì sono naturalmente Inter e Milan: per i nerazzurri inizia la quarta partecipazione consecutiva ai gironi, ma le prime tre sono state fallite e adesso si va a caccia, finalmente, di quegli ottavi di finale che mancano da un’epoca in cui in panchina sedeva ancora Claudio Ranieri, e in campo c’erano parecchi protagonisti del Triplete. Per il Milan la storia è ancora più datata: dobbiamo tornare al 2014 per l’ultima volta in cui abbiamo visto i rossoneri in campo per una partita di Champions League.

Risultati Champions League/ Diretta gol live score: il Benfica resiste!

Da quel momento la qualificazione alla principale coppa europea è stata una chimera ma con Stefano Pioli si può tornare ad assaporare queste grandi notti. Sarà dunque particolarmente interessante vedere all’opera le due milanesi, anche perché come abbiamo detto questa città è sempre stata tra le grandi protagoniste dell’Europa principale e ha portato trofei e serate di enormi emozioni; per il resto, chiaramente avremo tanti episodi di vivo interesse e non vediamo l’ora di scoprire quello che succederà sui vari campi, siamo soltanto all’inizio ma certamente la pressione non mancherà a nessuno…

RISULTATI CHAMPIONS LEAGUE: 1^GIORNATA

GRUPPO A

Ore 21:00 Bruges Psg

Ore 21:00 Manchester City Lipsia

CLASSIFICA: Bruges 0, Lipsia 0, Manchester City 0, Psg 0

GRUPPO B

Ore 21:00 Atletico Madrid Porto

Ore21:00 Liverpool Milan

CLASSIFICA: Atletico Madrid 0, Liverpool 0, Milan 0, Porto 0

GRUPPO C

Ore 18:45 Besiktas Borussia Dortmund

Ore 21:00 Sporting Lisbona Ajax

CLASSIFICA: Ajax 0, Besiktas 0, Borussia Dortmund 0, Sporting Lisbona 0

GRUPPO D

Ore 18:45 Sheriff Shakhtar

Ore 21:00 Inter Real Madrid

CLASSIFICA: Inter 0, Real Madrid 0, Shakhtar 0, Sheriff 0



© RIPRODUZIONE RISERVATA