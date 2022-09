Pronostici Serie A/ Quote e previsioni sulle partite della 6^ giornata

PRONOSTICI SERIE A: LE QUOTE SULLA 6^ GIORNATA

Il nostro viaggio nei pronostici di Serie A tocca oggi la 6^ giornata: sabato 10 settembre è il giorno nel quale si inaugura questo turno, che sarà importante e interessante da osservare perché è il primo, nel corso di questa stagione già particolare per i Mondiali autunnali, che arriva dopo gli impegni nelle coppe europee. Naturalmente il discorso non riguarda tutte le squadre coinvolte in campionato – anzi, soltanto 7 di loro – ma certamente questo è un fattore da tenere in considerazione nell’andare a valutare quello che potrebbe succedere sui vari campi, e con le ipotesi sugli esiti delle partite del turno.

Pronostici Serie A/ Quote e previsioni: tutto sul match all'Olimpico, 5^ giornata

Dunque con i pronostici di Serie A possiamo iniziare le nostre analisi: va ricordato che alla 6^ giornata si arriva con l’Atalanta al comando solitario della classifica – cosa che non era mai successa nella storia, non dopo 450 minuti giocati – e che ci sono squadre come Udinese e Torino che in questo momento sono in piena zona Champions League. Per il resto, facciamoci aiutare dalle quote che sono state emesse dai bookmaker e andiamo subito a stabilire, partita per partita (almeno quelle più importanti), quello che potrebbe succedere in questa 6^ giornata del massimo campionato di calcio.

Pronostici Serie A/ Quote e previsioni 4^ giornata: esito scontato al Maradona?

PRONOSTICI SERIE A: NAPOLI SPEZIA

Per i pronostici di Serie A partiamo allora con Napoli Spezia per i pronostici di Serie A. La partita sembra scontata, e forse ancor più dopo quanto successo in Champions League: il Napoli ha demolito il Liverpool, vincendo 4-1 al Maradona con anche un rigore sbagliato nel primo tempo. Un capolavoro da parte di Luciano Spalletti, che conferma come in questo avvio di stagione la sua squadra segni a raffica (sono infatti 16 gol in sei partite) e soprattutto sappia imporre il suo calcio offensivo. Lo Spezia ha sempre perso in trasferta: avvio terribile per Luca Gotti che dopo Inter e Juventus gioca fuori casa contro il Napoli.

PRONOSTICI SERIE A/ Previsioni e quote: Dea favorita al Bentegodi (3^ giornata)

Se non altro però i liguri hanno incamerato punti importanti nelle partite al Picco e dunque si tengono lontani dai guai, almeno per il momento. Come detto i pronostici di Serie A danno il Napoli come nettamente favorito: la pensa così anche l’agenzia Snai, che ha quotato soltanto 1,27 volte la somma messa sul piatto il segno 1, che identifica la vittoria degli azzurri. L’ipotesi del pareggio è regolata dal segno X e vi permetterebbe di intascare una somma corrispondente a 6,00 volte l’importo investito, infine con il segno 2 per il successo dello Spezia andreste a incassare una cifra che equivale a 9,75 volte la vostra giocata.











© RIPRODUZIONE RISERVATA