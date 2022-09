Risultati Serie A, classifica/ Diretta gol live score, posticipi 5^ giornata

RISULTATI SERIE A: RIMANGONO 3 PARTITE!

Anche oggi, lunedì 5 settembre 2022, i risultati Serie A saranno protagonisti, perché ci attendono addirittura tre posticipi di una strana quinta giornata, che è partita fortissimo sabato con tre anticipi di lusso, poi ieri ha avuto una domenica “morbida” con sole quattro partite e oggi ci regalerà una serata davvero intrigante. Curiosità: l’unica fascia con due partite in contemporanea in tutta questa quinta giornata di Serie A sarà proprio quella di oggi nel tardo pomeriggio.

Andiamo quindi a presentare senza ulteriori indugi le tre partite che avranno l’onore di chiudere il quadro dei risultati Serie A per il primo turno del mese di settembre e naturalmente anche di rendere più completa la classifica di Serie A. Come si accennava, alle ore 18.30 avremo ben due partite, cioè il derby lombardo Monza Atalanta e anche Salernitana Empoli, mentre la chiusura di questo lungo turno di campionato sarà affidata alle ore 20.45 a Torino Lecce. Sarà un lunedì ricco di emozioni…

RISULTATI SERIE A: LA CAPOLISTA

Escludendo i verdetti delle partite di questa giornata, dobbiamo dire che il lunedì dei risultati Serie A è nobilitato dalla presenza di una delle due capolista della classifica dopo le prime quattro giornate della nuova Serie A, cioè naturalmente l’Atalanta di Gian Piero Gasperini, che questa estate è cambiata parecchio ma promette di essere ancora una splendida protagonista della stagione, magari favorita dal fatto di non essere impegnata nelle Coppe europee e di potere di conseguenza pensare esclusivamente al campionato.

L’uomo copertina di questo inizio di campionato per la Dea è naturalmente Teun Koopmeiners, che ha segnato il gol decisivo per la vittoria di Verona domenica scorsa e poi si è addirittura trasformato un bomber di razza giovedì sera contro il Torino, firmando la vittoria dell’Atalanta con una tripletta, anche se naturalmente favorita da ben due calci di rigore. Senza fare troppi calcoli e ragionamenti, l’Atalanta vuole tornare ad essere una minaccia per tutti e le premesse di questo campionato sono sicuramente molto buone per i bergamaschi.

RISULTATI SERIE A, 5^ GIORNATA

ore 18.30

Monza Atalanta

Salernitana Empoli

ore 20.45

Torino Lecce











