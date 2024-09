PRONOSTICI SERIE A: COSA CI DIRANNO LE PARTITE DI FINE MESE?

Al capolinea del primo mese intero di campionato, la sesta giornata ci permette di tornare a parlare dei pronostici Serie A al termine di una settimana particolare, con la curiosa “coabitazione” degli impegni di Coppa Italia e di Europa League prima di fare spazio ieri sera al primo anticipo che ha già riportato sotto i riflettori il campionato di Serie A 2024-2025, per cui adesso ci possiamo dedicare alla consueta analisi su quote e favoriti.

Curiosamente sono state quindi proprio le big a riposare, le vedremo in campo oggi in vista degli impegni della Champions League che tornerà settimana prossima e in verità sono tutte in cerca di risposte, visto che finora le prime cinque dello scorso campionato non hanno convinto fino in fondo. Questo potrebbe rendere ancora più avvincente l’analisi delle quote per i pronostici Serie A in questa sesta giornata.

PRONOSTICI SERIE A: QUOTE E POSSIBILI FAVORITE (6^ GIORNATA)

FOCUS UDINESE INTER

In ordine cronologico oggi si comincerà con Udinese Inter, partita decisamente intrigante anche per i pronostici Serie A. L’inizio di campionato dei bianconeri friulani è stato eccellente, anche se il ko per 3-0 contro la Roma è stata la prima brusca frenata dopo avere toccato addirittura la vetta della classifica; l’Inter campione in carica sta invece faticando più del previsto e adesso naturalmente pesa sui nerazzurri la sconfitta nel derby di domenica scorsa, alla quale serve replicare tornando subito alla vittoria.

Tutto questo premesso, che cosa ci possono dire adesso le quote offerte dall’agenzia Snai per i pronostici su Udinese Inter di Serie A, alle ore 15.00 di oggi, sabato 28 settembre 2024? Partono in ogni caso favoriti gli ospiti nerazzurri, infatti una vittoria dell’Inter (segno 2) è quotata a 1,50, mentre poi si sale a quota 4,25 per il segno X in caso di pareggio; infine, un successo casalingo dell’Udinese varrebbe ben 6,25 volte la posta in palio sul segno 1 allo stadio Friuli.