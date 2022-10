Pronostici Serie A/ Quote e previsioni sulle partite della 9^ giornata

PRONOSTICI SERIE A: LE QUOTE SULLE PARTITE DELLA 9^ GIORNATA

Il nostro appuntamento con i pronostici di Serie A è arrivato alle partite della 9^ giornata: si parte da tre anticipi molto interessanti, sabato 8 ottobre spicca infatti Milan Juventus ma in campo ci sarà anche l’Inter, impegnata nella sempre complicata trasferta contro il Sassuolo, mentre in Bologna Sampdoria assisteremo a una delicatissima sfida per la salvezza con l’esordio di Dejan Stankovic sulla panchina blucerchiata, dopo l’ennesimo esonero che Marco Giampaolo ha subito nel corso della carriera (e si tratta anche del terzo nelle ultime quattro stagioni, un record davvero poco invidiabile).

Per affrontare il tema dei pronostici di Serie A ci faremo come sempre aiutare dalle quote che i bookmaker hanno ufficialmente emesso e che, come ricordiamo, possono avere delle lievi oscillazioni a seconda delle puntate che arriveranno; cercheremo di scoprire quale possa essere l’esito sui vari campi e prenderemo in considerazione le partite che riteniamo più importanti nella nostra valutazione. Iniziamo allora con quello che è sicuramente il big match della 9^ giornata, che si gioca a San Siro ed è assolutamente determinante per il momento di entrambe le squadre.

PRONOSTICI SERIE A: MILAN JUVENTUS

Ecco dunque Milan Juventus, prima partita che analizziamo con i pronostici di Serie A. grande sfida alla scala del calcio: ci arrivano meglio i rossoneri, che in classifica hanno 4 punti in più e difendono come sappiamo lo scudetto. Il sigillo di Empoli è stato incredibile per come è maturato, e ha dato tanto morale dopo la sconfitta interna contro il Napoli che ha impedito di prendersi il primo posto; dal canto suo la Juventus ha vinto appena 3 volte in otto partite, non gioca bene e sembra attraversare una crisi profonda (anche e soprattutto in Champions League), ma se non altro domenica scorsa è tornata ad assaporare il gusto della vittoria con un 3-0 al Bologna nel quale finalmente ha anche convinto.

I pronostici di Serie A ci dicono comunque che per Milan Juventus la squadra favorita è quella rossonera: il segno 1 che identifica la vittoria dei padroni di casa vi permetterebbe di guadagnare una cifra corrispondente a 2,00 volte la vostra giocata, per contro il segno 2 che regola il successo esterno dei bianconeri ha un valore di 3,85 volte quanto messo sul piatto. Il pareggio, per il quale dovrete puntare sul segno X, con questo bookmaker vi garantirebbe una vincita che equivale a 3,40 volte l’importo che avrete deciso di mettere sul piatto.











