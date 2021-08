Pronostici Serie A/ Quote e previsioni sulle partite di campionato (2^ giornata)

PRONOSTICI SERIE A: LE PARTITE DELLA 2^ GIORNATA

L’appuntamento con i pronostici di Serie A tocca la 2^ giornata: il massimo campionato prosegue per il momento con un calendario che riguarda particolarmente tardo pomeriggio e sera, e che divide equamente le partite di sabato e domenica. Abbiamo già vissuto due anticipi, ma il programma prosegue sabato 28 agosto con altre quattro sfide: ovviamente con i pronostici di Serie A vogliamo provare a indicare le squadre favorite gara per gara, puntando anche sulle quote che sono state stabilite dai bookmaker.

Considerando che ovviamente il giudice supremo rimane il campo, il nostro tentativo può poi non avere riscontro con gli esiti finali ma intanto proviamo a capire cosa possa aspettarci nei match che si giocheranno oggi, facendo anche un excursus sulle partite che ci terranno compagnia domenica 29 agosto. Siamo pronti dunque: andiamo subito a leggere cosa ci aspetta per i pronostici di Serie A legati alla 2^ giornata del campionato.

PRONOSTICI SERIE A: ATALANTA BOLOGNA

Il primo dato che riguarda Atalanta Bologna, letta con i pronostici di Serie A, è sui gol subiti: i felsinei ne hanno incassati 7 tra Coppa Italia ed esordio in campionato, peraltro in due partite giocate al Dall’Ara. Contro l’attacco orobico, da anni ormai uno dei migliori in Europa, il compito per la banda di Sinisa Mihajlovic appare proibitivo; d’altro canto c’è anche da dire che il Bologna ha segnato 7 gol, e che la difesa dell’Atalanta non è conosciuta per essere impermeabile.

Potremmo dunque aspettarci una partita ricca di reti, e infatti l’Over 2,5 paga solo 1,35 volte la somma sul piatto. Guardando invece all’esito della sfida, l’Atalanta è nettamente favorita con un valore di 1,30 sul segno 1 per la sua vittoria; il pareggio porta in dote una vincita corrispondente a 5,75 volte la giocata, mentre con il segno 2 per il successo del Bologna la vostra vincita sarebbe pari a ben 8,50 l’importo che avrete scelto di investire con l’agenzia Snai, quella presa a riferimento per le quote.

PRONOSTICI SERIE A: LAZIO SPEZIA

Qui i pronostici di Serie A ci danno un bilancio altrettanto netto: per Lazio Spezia chiaramente sono i biancocelesti a essere favoriti, ma forse sorprende un po’ il fatto che la quota sul segno 1 abbia un valore più alto (comunque 1,40 volte la puntata) rispetto alla vittoria interna dell’Atalanta, come abbiamo appena visto. Continuando l’analisi delle quote previste dalla Snai, il pareggio regolato dal segno X porta in dote una vincita corrispondente a 5,00 volte quanto messo sul tavolo mentre l’affermazione esterna dello Spezia (ovviamente segno 2) vi farebbe guadagnare una cifra che ammonta a 7,50 volte la giocata.

Per i liguri si tratta della seconda trasferta in due partite di campionato: la prima, che ha segnato l’esordio ufficiale di Thiago Motta, ha portato in dote un pareggio sul campo del Cagliari e dunque lo Spezia ha evitato la sconfitta come era accaduto lo scorso anno. Vittoria all’esordio invece per Maurizio Sarri, che ha condotto la Lazio al 3-1 di Empoli: attenzione ai biancocelesti, che possono essere una mina vagante di questa Serie A (in chiave scudetto) e da pronostico potrebbero facilmente essere a punteggio pieno dopo le prime due giornate.



