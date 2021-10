Pronostici Serie A/ Quote e scommesse degli anticipi della 7^ giornata

PRONOSTICI SERIE A: SU CHI VAL LA PENA SCOMMETTERE?

Alla vigilia di un nuovo turno per il primo campionato nazionale, ecco che occorre ora dare subito un occhio anche ai pronostici della serie A, almeno per le prime sfide della settima giornata di campionato. Dopo dunque il gustoso anticipo occorso solo ieri tra Cagliari e Venezia, la prima serie del calcio italiano torna di scena e davvero non vediamo l’ora di scoprire quote e previsioni, anche solo per i tre anticipi che ci faranno compagnia questo sabato 2 ottobre 201.

Pronostico Lazio Roma/ Orsi: "Pareggio possibile: con Abraham.." (esclusiva)

L’attesa in ogni caso è grande, specie se ricordiamo che la prossima settimana la Serie A (come pure la cadetteria) si fermerà per dare spazio alle nazionali: dopo questo fine settimana dovremo dunque attendere un poco per rivedere i nostri beniamini. Poco male ma comunque meglio non perdere altro tempo: vediamo allora che ci dicono i pronostici della serie A, pur tenuto conto che ancora non tutti i rapporti di forza sono definiti e che il campo potrebbe ribaltare tutte le previsioni.

Pronostici Serie A/ Quote e previsioni: tutto sul match a Marassi, 6^ giornata

PRONOSTICO SALERNITANA GENOA

All’Arechi la Salernitana potrebbe essere cliente difficile, ma comunque per i pronostici di serie A concediamo ai liguri il nostro favore. Dopo tutto i rossoblu sono di ritorno dal sostanzioso pareggio recuperato sul Verona pochi giorni fa, mentre i campani non hanno ottenuto altro che un solo punticino in questo avvio di stagione.

PRONOSTICO TORINO JUVENTUS

Benchè pure il Toro abbai fatto vedere ampi segnali di miglioramento nelle ultime uscite, è certo alla Vecchia Signora che va il favore del pronostico. Pesano una differenza caratura tecnica e il grande storico, oltre che le due vittorie pane conseguite negli ultimi due turni di campionato. Pure il colpaccio granata non è da escludere, anche se manca dal 2015.

Pronostico Inter Atalanta/ Biasin: “Inzaghi meglio del previsto” (esclusiva)

PRONOSTICO SASSUOLO INTER

Se i neroverdi saranno oggi in campo di ritorno dal successo conseguito con la Salernitana, pure è all’inter che va il favore dei pronostici della serie A, anche se Inzaghi nell’ultimi due impegni non è andato oltre al pareggio. La squadra di Dionisi potrebbe comunque mettere in seria difficoltà gli ospiti questa sera.



© RIPRODUZIONE RISERVATA