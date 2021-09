Video/ Genoa Verona (3-3) highlights e gol: emozioni a Marassi (Serie A)

VIDEO GENOA VERONA (3-3): LA DECIDONO SIMEONE E BARAK

È successo di tutto a Marassi e probabilmente resterà una delle partite più belle di questo campionato. A Genova va in onda, per la sesta giornata di Serie A, la sfida tra i padroni di casa rossoblu e l’Hellas Verona di Igor Tudor. Gli ospiti si portano subito in vantaggio con la rete di Giovanni Simeone: l’attaccante veronese viene servito da un cross dalla destra di Faraoni ed insacca un’incornata la porta difesa da Montipò. Il raddoppio della squadra veneta arriva solo nel secondo tempo, esattamente al minuto numero 49’, quando il Cholito viene atterrato in area di rigore da Maksimovic. Sul dischetto ci va Barak, che spiazza Sirigu calciando dalla parte opposta. È 2-0.

Ma non è finita qui. Perché al minuto 77’ il Genoa guadagna un calcio di rigore grazie ad un’invenzione di Goran Pandev: Dawidowicz tocca di mano in area. Doveri indica il penalty. Dagli undici metri si presenta Criscito, che insacca tirando al centro. Tre minuti dopo la squadra di Ballardini pareggia con un colpo di testa di Mattia Destro su assist da calcio piazzato di Rovella. All’85esimo succede l’impossibile: Destro, servito da Pandev, e con la bottiglietta dell’acqua in mano, si presenta davanti a Montipò e con un pallonetto scavalca il portiere. 3-2. Ma al 91’ arriva il pareggio del Verona con il gol di Nikola Kalinic. Un punto a testa… ma che partita!

VIDEO GENOA VERONA (3-3): IL TABELLINO

Marcatori: 8’ Simeone (V), 49’ rig. Barak (V), 77’ rig. Criscito (G), 80’ e 85’ Destro (G), 90+1’ Kalinic (V)

GENOA (4-2-3-1): Sirigu; Cambiaso (46’ Pandev), Biraschi (64’ Ghiglione), Maksimovic (54’ Bani), Criscito; Badelj, Rovella; Kallon (58’ Ekuban), Melegoni (46’ Behrami); Destro. A disp.: Bianchi, Hernani, Sabelli, Semper, Toure, Vanheusden, Vasquez. All.: Ballardini.

HELLAS VERONA (3-4-3): Montipò; Dawidowicz, Gunter, Casale; Faraoni (74’ Magnani), Tameze (66’ Bessa), Ilic, Lazovic (46’ Sutalo); Barak, Simeone (66’ Kalinic), Lasagna (83’ Caprari). A disp.: Berardi, Cancellieri, Ceccherini, Cetin, Hongla, Pandur, Ragusa. All.: Tudor.

Arbitro: sig. Doveri

Ammoniti: 48’ Maksimovic, 54’ Behrami, 55’ Pandev, 57’ Gunter, 62’ Ilic

VIDEO GENOA VERONA, HIGHLIGHTS E GOL

