Pronostici Serie A/ Quote e scommesse delle partite (2^ giornata)

Ci avviciniamo a grandi passi alla seconda giornata del primo campionato italiano e certo è tempo ora di prendere in esame anche i pronostici di Serie A fissati dalla nostra redazione per le partite di questo fine settimana. Il compito però non è stato affatto facile: siamo solo all’inizio della stagione e sono parecchi i fattori da tenere in conto non ultimo il mercato estivo. Inoltre la seconda giornata della Serie A prevede alcuni big match difficilmente inquadrabili, come la partita a Torino tra Juventus e Napoli oltre al derby della Capitale tra Lazio e Roma. Andiamo comunque a vedere da vicino quote e scommesse per i pronostici della Serie A per la 2^giornata della stagione 2019-2020.

PRONOSTICO MILAN BRESCIA

Sulla carta il favore del pronostico non può che andate ai rossoneri, ma tenuto conto dei risultati e delle prime impressioni ricevute nel primo turno, ecco che il successo di Giampaolo non è più così scontato. Il Milan potrebbe davvero faticare a San Siro.

PRONOSTICO JUVENTUS NAPOLI

Nel big match della 2^ giornata di Serie A è ben difficile fissare un pronostico e molto anzi dipenderà dalle mosse dei due allenatori (specie di Sarri che ancora non ha dato spazio ai volti nuovi). La tradizione recente è però tutta per la Vecchia Signora.

PRONOSTICO LAZIO ROMA

Per i pronostici di serie A anche il derby della capitale è quando mai complicato da analizzare. Entrambe le squadre hanno poi dimostrato un buon stato di forma, sia in estate che nei primi impegni ufficiali: il pronostico rimane apertissimo.

PRONOSTICO ATALANTA TORINO

Complice il doppio impegno in Europa league e pure i tanti assenti registrati alla vigilia della 2^ giornata, ecco che il Torino potrebbe ben faticare a Bergamo: la Dea non dovrebbe fallire l’esordio in casa.

PRONOSTICO CAGLIARI INTER

Benchè la squadra di Maran sia ben valorosa, l’Inter di Conte è la naturale favorita al successo in questo fine settimana, vista poi la bella prestazione dei nerazzurri settimana scorsa.

PRONOSTICO GENOA FIORENTINA

Il Genoa di Andreazzoli in casa rimane sempre un avversario ostico, ma di certo i favori del pronostico sono per i viola: serve però una prestazione impeccabile da parte dei ragazzi di Montella.

PRONOSTICO LECCE VERONA

Per i pronostici di Serie A, la sfida attesa al Via del Mare vede ampiamente avvantaggiati proprio i padroni di casa, che nonostante il KO rimediato con l’Inter all’esordio, hanno dimostrato un ottimo stato di forma mentale e fisico: l’Hellas potrebbe quindi essere la prima vittima di Liverani.

PRONOSTICO SASSUOLO SAMPDORIA

A Reggio Emilia saranno due squadre in cerca di riscatto quelle che si sfideranno a viso aperto. Sulla carta sono i liguri i favoriti alla vittoria, ma non scordiamo che De Zerbi ritroverà questo fin settimana dal primo minuto due big come Magnanelli e Berardi.

PRONOSTICO UDINESE PARMA

Considerata la prestazione vista contro i rossoneri settimana scorsa, l’Udinese è certo la favorita nella partita della Dacia Arena di questo weekend: i ducali però non sono avversario facile e i friulani dovranno di nuovo essere impeccabili.



