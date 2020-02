Pronostici Serie A/ Quote e scommesse delle partite per la 22^ giornata

Il primo campionato italiano torna sotto i riflettori ed è dunque arrivato il momento di considerare anche i pronostici della Serie A, fissati dalla nostra redazione per i big match previsti nella 22^ giornata di campionato. Da programma infatti anche per questo fine settimana, il calendario ufficiale della Serie A ci offrirà degli incroci davvero speciali, di cui è tempo di esaminare quote e scommesse, aiutati ancora una volta delle valutazioni del portale di scommesse snai. Andiamo allora a vedere che cosa ci riservano i pronostici della Serie A fissati alla vigilia della 22^ giornata, partendo naturalmente dagli anticipi che vivremo già in questo sabato 1 febbraio.

PRONOSTICO BOLOGNA BRESCIA

Benchè certo la squadra di Corini rimanga sempre un avversario da non sottovalutare, oggi per i pronostici di Serie A non possiamo non individuare nei felsinei i netti favoriti alla vittoria. Gli emiliani dopo tutto oggi, oltre al fattore campo, hanno a loro favore anche classifica e stato di forma: non scordiamo infatti che il Bologna è di ritorno dalla bella vittoria ottenuta solo pochi giorni fa sulla Spal, mentre il Brescia è ancora fanalino di coda della classifica.

PRONOSTICO CAGLIARI PARMA

La sfida tra Cagliari e Parma si annuncia come match davvero difficile da analizzare nella 22^ giornata di campionato, per i pronostici di Serie A. I due club sono infatti le sorprese in positivo di questa stagione di campionato, e oggi battagliano per un posto nelle prossime coppe Uefa. Pure però non possiamo non notare che per i sardi questo 2020 non è iniziato nel migliore dei modi e che il club ha alle spalle negli ultimo 5 turni due pareggi (uno realizzato però con l’Inter) e ben tre sconfitte. Vantano dunque uno stato di forma migliore nel confronto i ducali, che se non altro tornano in campo dopo la vittoria ottenuta sull’Udinese.

PRONOSTICO SASSUOLO ROMA

Benchè certo il club emiliano non sia mai avversario da sottovalutare, specie di fronte al pubblico di casa, in questa 22^ giornata non possiamo certo non consegnare alla Roma di Fonseca il favore alla vittoria. La squadra della Lupa certo si presenta al Mapei Stadium con troppe assenze a cui porre rimedio, ma per classifica, valore di rosa e stato di forma, la formazione giallorossa non dovrebbe davvero mettere il piede in fallo, in questo turno.



