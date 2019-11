Pronostici Serie A/ Quote e scommesse per le partite (11^ giornata, 2-3 novembre)

I pronostici Serie A tornano in occasione delle partite della undicesima giornata che riporta subito il massimo campionato al centro dell’attenzione a meno di due giorni dal termine del turno infrasettimanale. Dunque da oggi le nuove partite saranno naturalmente al centro dell’attenzione anche degli appassionati di scommesse, i quali seguiranno con grande attenzione tutti gli incontri in programma nelle prossime ore. Andiamo allora ad analizzare più nel dettaglio le quote delle partite di Serie A e che cosa ci attenderà tra oggi e domani, sabato 2 e domenica 3 novembre 2019, con particolare attenzione a quelli che potrebbero essere i favoriti o comunque alcune quote stuzzicanti nella nostra panoramica sui pronostici Serie A a partire dalle tre sfide che vedranno già oggi scendere in campo le squadre coinvolte, cioè Roma Napoli, Bologna Inter e Torino Juventus.

PRONOSTICI SERIE A: ROMA NAPOLI

Sfida di enorme fascino per aprire questa nuova giornata di Serie A. In questo momento sembra stare meglio la Roma, che ha ingranato la giusta marcia ed è reduce da una travolgente vittoria a Udine che ha portato anche il sorpasso in classifica proprio ai danni del Napoli. I partenopei però non vanno mai sottovalutati e sulla partita secca sanno battere chiunque, dal Liverpool in giù. Per l’agenzia di scommesse Snai c’è infatti grande equilibrio e di conseguenza noi vi segnaliamo la quota che sarebbe più remunerativa per gli scommettitori, cioè il segno X che vale 3,50 volte la posta in palio.

PRONOSTICI SERIE A: BOLOGNA INTER

Trasferta certamente non facile per l’Inter a Bologna, in questa partita attesa alle ore 18.00. I nerazzurri di Antonio Conte viaggiano a ritmi altissimi in campionato ma hanno dimostrato di avere il fittone, dunque attenzione alla trappola Mihajlovic. In classifica tuttavia ci sono ben 13 punti di differenza tra queste due squadre e di conseguenza non stupisce osservare che il pronostico dell’agenzia di scommesse Snai favorisca gli ospiti nerazzurri, tanto che il segno 2 è favorito e quotato a 2,10 volte la posta in palio.

PRONOSTICI SERIE A: TORINO JUVENTUS

La ribalta della prima serata spetta al sempre affascinante derby della Mole, partita alla quale tuttavia le due metà di Torino arrivano in condizioni radicalmente differenti. Il Torino, reduce dalla batosta sul campo del Torino, ha addirittura 15 punti in meno dei cugini campioni d’Italia in carica e capolista anche in questo campionato. Vero che nei derby tutto è possibile, ma il pronostico è chiaro e l’agenzia di scommesse Snai quota a 1,50 il segno 2 per una vittoria della Juventus in trasferta allo stadio Olimpico Grande Torino.



