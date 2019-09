Pronostici Serie A/ Quote e scommesse per le partite (5^ giornata, 24 settembre)

I pronostici Serie A tornano in occasione delle partite della quinta giornata che ci terrà compagnia in questi giorni essendo il primo turno infrasettimanale, da oggi dunque saranno naturalmente al centro dell’attenzione anche degli appassionati di scommesse i quali seguiranno con grande attenzione tutti gli incontri in programma fino a giovedì, giorno dell’ultimo posticipo. Andiamo allora ad analizzare più nel dettaglio le quote delle partite di Serie A in programma già oggi, martedì 24 settembre 2019, con particolare attenzione a quelli che potrebbero essere i favoriti o comunque alcune quote stuzzicanti nella nostra panoramica sui pronostici Serie A su Verona Udinese e Brescia Juventus.

PRONOSTICI SERIE A: VERONA UDINESE

La giornata di Serie A si apre allo stadio Marcantonio Bentegodi tra due squadre reduci da sconfitte nella scorsa giornata. Il Verona tuttavia ha lottato a viso aperto con la Juventus e dunque è tornato rinfrancato dallo Stadium, almeno dal punto di vista psicologico, mentre l’Udinese ha incassato una pesante sconfitta casalinga contro il Brescia. Il momento dunque si annuncia favorevole al Verona, che potrà inoltre contare sul fattore campo. Il pronostico è comunque piuttosto incerto, puntiamo allora sull’ipotesi più remunerativa, che secondo l’agenzia Snai è il segno X (quota 3,10).

PRONOSTICI SERIE A: BRESCIA JUVENTUS

In prima serata allo stadio Mario Rigamonti ecco proprio la partita tra le due squadre che hanno vinto le partite citate già in precedenza. Il Brescia grazie alla vittoria a Udine arriva rinfrancato alla grande sfida con i campioni d’Italia della Juventus, tuttavia naturalmente i campioni d’Italia in carica partono favoriti sulla carta, dall’alto di una evidente superiorità tecnica complessiva della rosa a disposizione di Maurizio Sarri. Non stupisce dunque quota 1,40 proposta da Snai per il segno 2, che è largamente favorito.



