Pronostici Serie A/ Quote e scommesse per le partite (9^ giornata, 26-27 ottobre)

I pronostici Serie A tornano in occasione delle partite della nona giornata che a dire il vero è cominciata già ieri sera con un anticipo, ma soprattutto da oggi saranno naturalmente al centro dell’attenzione anche degli appassionati di scommesse i quali seguiranno con grande attenzione tutti gli incontri in programma nelle prossime ore. Andiamo allora ad analizzare più nel dettaglio le quote delle partite di Serie A e che cosa ci attenderà tra oggi e domani, sabato 26 e domenica 27 ottobre 2019, con particolare attenzione a quelli che potrebbero essere i favoriti o comunque alcune quote stuzzicanti nella nostra panoramica sui pronostici Serie A a partire dalle tre sfide che vedranno già oggi scendere in campo le squadre coinvolte, cioè Lecce Juventus, Inter Parma e Genoa Brescia.

PRONOSTICI SERIE A: LECCE JUVENTUS

Sfida durissima per i padroni di casa, che per di più fino ad oggi non hanno ancora fatto punti in campionato davanti al pubblico amico, pur con alcune grandi soddisfazioni in trasferta, come il pareggio contro il Milan. Il Lecce però parte chiaramente sfavorito contro la capolista Juventus, che ha una notevole striscia aperta di vittorie consecutive, Champions League compresa. Per l’agenzia di scommesse Snai l’ipotesi più probabile è logicamente la vittoria esterna da parte della Juventus: il segno 2 infatti è quotato a 1,35.

PRONOSTICI SERIE A: INTER PARMA

Altra partita sulla carta a senso unico è quella di San Siro tra Inter e Parma, attesa alle ore 18.00. I nerazzurri di Antonio Conte viaggiano a ritmi altissimi in campionato e mercoledì hanno finalmente vinto anche in Champions League, di certo non vorranno fermarsi sul più bello. Attenzione a un Parma che sta comunque facendo molto bene e che l’anno scorso vinse al Meazza, tuttavia il pronostico dell’agenzia di scommesse Snai è a senso unico, tanto che il segno 1 è quotato ad appena 1,28 volte la posta in palio.

PRONOSTICI SERIE A: GENOA BRESCIA

La ribalta della prima serata spetta a una partita già delicata in ottica salvezza e che vedrà il debutto di Thiago Motta sulla panchina del Grifone. Proprio l’arrivo del nuovo allenatore potrebbe dare una spinta in più al Genoa, unitamente al fattore campo. Il Brescia è partito un po’ meglio in questo campionato (due punti in più pur avendo giocato una partita in meno), ma l’agenzia di scommesse Snai ritiene comunque favorito il Genoa e quota a 1,90 il segno 1 per l’incontro di questa allo stadio Luigi Ferraris di Marassi.



