Pronostici Serie A/ Quote e scommesse per le partite della 17^ giornata

I pronostici Serie A tornano in occasione delle partite della diciassettesima giornata che completa per il massimo campionato l’anno solare 2019, dal momento che poi ci sarà la sosta per le festività, che quest’anno torna dopo l’esperimento Boxing day di dodici mesi fa. Dunque oggi le nuove partite saranno naturalmente al centro dell’attenzione anche degli appassionati di scommesse, i quali seguiranno con grande attenzione tutti gli incontri in programma nelle prossime ore. Andiamo allora ad analizzare più nel dettaglio le quote delle partite di Serie A e che cosa ci attenderà tra oggi e domani, sabato 21 e domenica 22 dicembre 2019, con particolare attenzione a quelli che potrebbero essere i favoriti o comunque alcune quote stuzzicanti nella nostra panoramica sui pronostici Serie A a partire dalle tre sfide che saranno in programma già nelle prossime ore.

PRONOSTICI SERIE A: UDINESE CAGLIARI

Udinese a caccia di punti salvezza, mentre il Cagliari vuole riprendere il cammino dopo la beffarda sconfitta subita contro la Lazio lunedì sera. Il pronostico si annuncia molto aperto in questa partita da tripla, vi indichiamo allora l’opzione che secondo l’agenzia Snai sarebbe più remunerativa. Si tratta del pareggio, perché il segno X è quotato a 3,30.

PRONOSTICI SERIE A: INTER GENOA

Partita sulla carta a senso unico, come raccontano i ben 28 punti di differenza in classifica tra i nerazzurri e il Grifone. Certo, questo non è il momento migliore per i nerazzurri, anche a causa delle molte assenze, ma il Genoa non sta meglio neppure da questo punto di vista e ha appena perso il derby. Per Thiago Motta dunque il ritorno a San Siro sarà difficile e il segno 1 è quotato da Snai ad appena 1,35 volte la posta in palio.

PRONOSTICI SERIE A: TORINO SPAL

Fattore campo e classifica fanno certamente pendere la bilancia dalla parte del Torino di Walter Mazzarri, anche se la Spal ha un disperato bisogno di punti per la salvezza. Per i granata tuttavia questa è un’occasione da non sprecare se si vuole inseguire la qualificazione in Europa League, Il segno 1 è sicuramente favorito, l’agenzia Snai lo quota a 1,70 volte la posta in palio.



© RIPRODUZIONE RISERVATA