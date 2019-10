Pronostici Serie A/ Quote e scommesse sulle partite (10^ giornata)

Per i pronostici di Serie A analizziamo le partite relative alla decima giornata: si gioca un altro turno infrasettimanale e ci sono due gare che scattano martedì 29 ottobre, come anticipi. Possiamo dunque valutare, con l’aiuto delle quote fornite dall’agenzia di scommesse Snai, quello che ci aspetta: come sempre bisogna tenere in conto il fatto che queste squadre tornano a giocare dopo pochi giorni e avranno poi un’altra giornata nel fine settimana, dunque solitamente gli allenatori effettuano il turnover per consentire alla rosa di ruotare e di non avere giocatori troppo stanchi. Adesso però possiamo iniziare il nostro viaggio all’interno dei pronostici di Serie A per la decima giornata, partendo naturalmente dalle due gare che sono previste martedì.

PRONOSTICI SERIE A: PARMA VERONA

Sfida interessante quella del Tardini: si gioca per la salvezza anche se i ducali sperano di chiudere presto i conti e avvicinare le posizioni europee. In questo senso il colpo centrato a San Siro, un pareggio contro l’Inter, ha fatto bene alla squadra di Roberto D’Aversa che però ha tanti calciatori infortunati; il Verona deve invece riscattare il ko interno contro il Sassuolo, che ha lasciato la squadra in una posizione pericolosa. L’agenzia Snai sancisce il pronostico a favore del Parma, ma c’è comunque equilibrio: vale 2,55 volte la somma messa sul piatto il segno 1 che identifica il successo interno dei ducali, mentre per l’eventualità del successo degli scaligeri arriviamo ad una quota corrispondente a 3,55 volte la puntata. Il pareggio, ipotesi che come sempre viene identificata dal segno X, vi permetterebbe di guadagnare una somma pari a 3,15 volte quanto giocato.

PRONOSTICI SERIE A: BRESCIA INTER

Due squadre a caccia di riscatto: il Brescia, che deve ancora recuperare la partita contro il Sassuolo, ha perso male a Marassi contro il Genoa (dopo essere passato in vantaggio) ed è in zona retrocessione non riuscendo più a trovare il giusto ritmo, ovvero quello dell’inizio del campionato. Anche l’Inter però può recriminare, perchè sabato ha perso l’occasione di sorpassare la Juventus facendosi fermare in casa dal Parma: dunque, vedremo a chi andrà la vittoria anche se chiaramente la Snai ci dice che i nerazzurri sono nettamente favoriti, con un valore di 1,55 volte la somma messa sul piatto per il segno 2 che identifica il loro successo. L’ipotesi dell’affermazione delle rondinelle vale 5,75 volte la cifra puntata con questo bookmaker mentre il segno X, sul quale scommettere per il pareggio, vi farebbe guadagnare una somma corrispondente a 4,00 volte quanto giocato.



