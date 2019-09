Pronostici Serie A/ Quote e scommesse sulle partite (3^ giornata)

Eccoci ad un nuovo appuntamento con i pronostici di Serie A: si gioca la terza giornata del campionato, che arriva dopo la tradizionale sosta di settembre dedicata agli appuntamenti con le nazionali. Turno ricco di spunti già a cominciare dal sabato, quando vedremo in campo tre delle quattro squadre che tra pochi giorni inizieranno la loro avventura in Champions League; due di queste sono anche a punteggio pieno, e sfidano squadre che finora non hanno ancora racimolato punti in classifica. Sarà dunque interessante scoprire quello che succederà, e dunque possiamo iniziare il nostro excursus nei pronostici di Serie A dedicati all’approfondimento delle partite che animeranno la terza giornata del nostro campionato.

PRONOSTICO FIORENTINA JUVENTUS

La Fiorentina ha sempre perso, la Juventus ha sempre vinto: il pronostico si potrebbe scrivere da solo ma bisogna notare anche che i viola non avrebbero meritato la sconfitta a Napoli, e che i bianconeri pur dominando un’ora hanno battuto i partenopei solo grazie ad una incredibile autorete a tempo quasi scaduto. Il dato dunque ci dice che la Fiorentina ha sì incassato 6 gol ma ne ha segnati 4, mentre i campioni d’Italia hanno 5 reti all’attivo a fronte delle 3 subite dal Napoli. In più a Firenze questa partita è sempre molto sentita, a prescindere dalla situazione di classifica: Ribéry si prepara alla prima da titolare e potrebbe girare le carte in tavola. La Juventus resta favorita, ma prendersi la vittoria e confermarsi a punteggio pieno all’Artemio Franchi non sarà affatto semplice.

PRONOSTICO NAPOLI SAMPDORIA

Scenario simile, nel senso che la Sampdoria deve ancora fare punti in questa Serie A; a differenza della Fiorentina però i blucerchiati non hanno ancora trovato la quadratura del cerchio, hanno già incassato 7 gol e sono riusciti a segnarne appena uno, per di più su calcio di rigore. La panchina di Eusebio Di Francesco scotta già, e questo pomeriggio l’allenatore abruzzese arriva a giocare sul campo di un Napoli che cerca rivincita dopo l’incredibile sconfitta dell’Allianz Stadium. La squadra di Carlo Ancelotti deve ancora registrarsi difensivamente: ben 7 i gol incassati dai partenopei, troppi per una formazione che può contare su Koulibaly e Manolas. Per contro, l’attacco è già in modalità devastante e con 7 reti all’attivo ha dimostrato subito il suo potenziale. Il Napoli parte favorito in questa partita, a meno che la Sampdoria non decida di tornare quella dell’inizio dello scorso campionato.

PRONOSTICO INTER UDINESE

Inizio da sogno per Antonio Conte, che ha condotto l’Inter a due vittorie: adesso il tecnico salentino può sfruttare il calendario per prendersi il terzo successo e mettere pressione alla sua ex Juventus. Giocarsi lo scudetto non è utopia, perchè i nerazzurri ne hanno le capacità; aspettando sfide più probanti hanno dimostrato di saper dominare a San Siro e vincere in trasferta una gara complicata e giocata non benissimo, un segnale da grande squadra. L’Udinese ha aperto la sua stagione con una bella vittoria contro il Milan, ma poi ha perso in rimonta contro il Parma non riuscendo a sfruttare appieno il doppio turno casalingo; la squadra di Igor Tudor giocherà inevitabilmente per la salvezza ma negli scorsi anni ha avuto una tradizione non cattivissima contro i nerazzurri, cui spera di fare nuovamente uno scherzetto. Resta che per il potenziale delle due squadre e il livello tecnico l’Inter è largamente favorita e sa di dover cogliere l’occasione per confermarsi a punteggio pieno in questo ottimo avvio di campionato.



