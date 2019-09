Pronostici Serie A/ Quote e scommesse sulle partite della 6^ giornata

L’analisi dei pronostici di Serie A per la sesta giornata ci porta a vivere partite molto interessanti, per studiare le quali va anche considerato che si arriva da un turno infrasettimanale particolarmente intenso; questo significa che gli allenatori potrebbero cambiare in maniera consistente le loro formazioni, e che la fatica accumulata negli impegni ravvicinati potrebbe condizionare le prestazioni dei singoli e delle squadre. Non resta allora che addentrarci più a fondo nei pronostici di Serie A e valutare, partita per partita, come possano andare le cose sui vari campi, ricordando che ancora una volta ci sono tre anticipi del sabato e poi un Monday Night che chiuderà questa sesta giornata.

PRONOSTICO JUVENTUS SPAL

I bianconeri ancora una volta hanno faticato, ma nel turno infrasettimanale hanno vinto a Brescia; non decolla del tutto il progetto di Maurizio Sarri ma per il momento è importante che la squadra si stia confermando a soli 2 punti dalla capolista Inter, tenendo il passo. La Spal invece è in crisi: ha vinto solo una partita su cinque e mercoledì ha perso in casa contro il Lecce, rimanendo ultima in classifica in compagnia della Sampdoria. Naturalmente le quote previste dall’agenzia di scommesse Snai indicano nei bianconeri i veri favoriti, con una distanza netta tra le due eventualità: quella per la vittoria della Juventus vale 1,28 volte la somma che deciderete di mettere sul piatto, quella per il successo esterno della Spal vi farebbe guadagnare addirittura 11,00 volte la giocata. Con il pareggio, eventualità identificata dal segno X, la vostra vincita corrisponderebbe a 5,50 volte la somma puntata, dunque chi volesse rischiare ne ricaverebbe poi una somma accettabile…

PRONOSTICO SAMPDORIA INTER

Sampdoria Inter è un testa-coda: i blucerchiati hanno vinto una volta con quattro sconfitte e anche nel turno infrasettimanale sono stati sconfitti dalla Fiorentina, mentre i nerazzurri in questo campionato hanno conosciuto solo successi e guidano la classifica sperando di confermarsi in un’altra partita complicata, ma che li vede partire favoriti. La Snai la pensa così: secondo questo bookmaker infatti il segno 1 per la vittoria esterna della squadra di Antonio Conte vi farebbe guadagnare solo 1,65 volte la cifra che avrete pensato di mettere sul piatto, mentre con l’affermazione interna della Sampdoria il valore della vincita salirebbe già a 5,00 volte quanto puntato. Abbiamo poi l’eventualità del pareggio, ma dobbiamo ricordare che il segno X non è mai uscito per queste due squadre in questo campionato: ad ogni modo scommettendo su questa eventualità il guadagno che ne deriverebbe sarebbe di 4,00 volte quello che avrete investito con questo bookmaker.



