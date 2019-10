Pronostici Serie A/ Quote e scommesse sulle partite della 7^ giornata

Per i pronostici di Serie A legati alla settima giornata, analizziamo in particolar modo (almeno dal principio, andando in ordine cronologico rispetto al calendario) le partite che si giocano sabato 5 ottobre: queste sfide rappresentano infatti tre dei quattro anticipi del turno, essendo che al Rigamonti come noto si è già giocato venerdì sera per aprire la giornata. Nella nostra analisi parleremo soprattutto delle quote che sono state previste dai bookmaker, per provare a capire quello che potrebbe succedere sui campi; naturalmente bisogna tenere in considerazione parecchi fattori per determinare il possibile esito delle sfide, ma adesso noi lasciamo la parola ai pronostici di Serie A per la settima giornata valutando gara per gara.

PRONOSTICO SPAL PARMA

Il sabato di Serie A si apre con la partita del Mazza che, almeno per quello che è l’andamento recente delle due squadre, dovrebbe premiare i ducali: il Parma infatti arriva da due vittorie consecutive, mentre la Spal perdendo a Torino (contro la Juventus) ha incassato la quinta sconfitta in sei partite. Eppure si gioca in casa degli estensi, e questo è un fattore che in particolar modo potrebbe andare contro gli ospiti: il Parma ha vinto solo a Udine fuori casa, per il resto non è mai riuscita a fare punti se non al Tardini. Partono presumibilmente da questo le quote fornite dall’agenzia di scommesse Snai, perché il segno 1 per la vittoria della Spal vale 2,30 mentre il segno 2 da scommettere per il successo del Parma è dato a 3,15 volte la somma investita: dunque i padroni di casa sono favoriti. Il segno X, che regola l’eventualità del pareggio, vi permetterebbe di mettere in tasca un guadagno corrispondente a 3,25 volte l’ammontare della puntata.

PRONOSTICO VERONA SAMPDORIA

Eusebio Di Francesco rischia l’esonero: la società è stata chiara al riguardo, dopo aver perso in casa contro l’Inter (quinto ko in sei partite) la Sampdoria ha confermato la fiducia al suo allenatore ma con la sensazione che il risultato del Bentegodi possa essere decisiva per il futuro di un allenatore che non è ancora riuscito a dare la sua impronta. Per contro Ivan Juric sta facendo bene al Verona: niente di trascendentale, ma la squadra si mantiene sopra la zona retrocessione, incassa pochi gol e arriva da due buoni pareggi contro rivali dirette per la salvezza. L’agenzia di scommesse Snai allora ci dice che sono proprio gli scaligeri a essere favoriti, pur se di fatto possiamo parlare di un equilibrio quasi totale: 0,5 punti di differenza tra segno 1 e segno 2, che identificano le due vittorie e che valgono rispettivamente 2,65 (successo del Verona) e 2,70 (colpo esterno della Sampdoria). L’ipotesi più redditizia resta quella del pareggio: scommettendo sul segno X il vostro guadagno corrisponderebbe a 3,25 volte la cifra che avrete deciso di mettere sul piatto.



