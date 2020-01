Pronostici Serie A/ Scommesse e quote delle partite della 20^ giornata

Il primo campionato italiano torna sotto i riflettori ed è dunque utile ora vedere che cosa ci riservano i pronostici di Serie A fissati dalla nostra redazione alla vigilia della 20^ giornata della prima serie del calcio italiano. Di certo gli incroci messi in calendario in questa prima giornata del turno di ritorno sono davvero entusiasmanti, ma non per tutti sarà facile fissare un pronostico univoco, tenuto conto che alcuni club in settimana sono già scesi in campo in match molto dispendiosi in occasione degli ottavi di finale di Coppa Italia. In ogni caso lo spettacolo pare assicurato, anche per i primi tre anticipi del turno che vivremo oggi, sabato 18 gennaio 2020. Vediamo comunque che cosa ci dicono i pronostici di Serie A della nostra redazione almeno per le prime partite con cui apriremo questo intenso fine settimana di calcio.

PRONOSTICO LAZIO SAMPDORIA

Benchè la formazione di Inzaghi sia di ritorno da un gravoso ma soddisfacente turno in Coppa Italia, la Lazio rimane certo la favorita al successo contro il club ligure per i pronostici di Serie A della 20^ giornata. Gli aquilotti registrano un grandissimo momento di forma e difficilmente potrebbero infrangersi contro i liguri di Ranieri che pure stanno lottando con coraggio per scacciare il fantasma retrocessione.

PRONOSTICO SASSUOLO TORINO

Benché nella prima parte della stagione i granata abbiano offerto prestazioni altalenanti, pure oggi la formazione di Mazzarri rimane la favorita alla vittoria nella sfida al Mapei Stadium. Certo sul pronostico pesa il brutto momento della squadra di De Zerbi, che ha alle spalle ben tre insuccessi di fila a cui porre rimedio, di cui l’ultimo rimediato con i friulani con il brutto risultato di 3-0.

PRONOSTICO NAPOLI FIORENTINA

Sfida davvero complicata da leggere per i pronostici di Serie A, tra due formazioni che faticano a raggiungere risultati importanti, ma che certo nell’ultimo turno di Coppa Italia hanno guadagnato un poco di ottimismo. La classifica della serie A non aiuta troppo a fissare un verdetto e se il fattore campo premia gli azzurri, aggiungiamo che i viola se non altro hanno trovato i tre punti nell’ultimo turno. I singoli episodi potrebbero dunque rivelarsi decisivi in una sfida equilibrata.



