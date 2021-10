Pronostici Serie B/ Le quote e le previsioni per le sfide della 7^ giornata

PRONOSTICI SERIE B: LE PREVISIONI PER I MATCH DELLA 7^ GIORNATA

Spazio ai pronostici della Serie B per le prime sfide della settima giornata di campionato. Dopo dunque l’anticipo occorso solo ieri tra Lecce e Monza, serve ora approfondire quote e previsioni per le sfide che invece ci accompagneranno nella giornata di oggi, sabato 2 ottobre 2021, al solito momento clou del campionato cadetto. L’attesa verso tali incontri è grande considerato che il prossimo fine settimana la serie B, come il primo campionato nazionale si fermeranno per dare spazio agli impegni con le nazionali.

Dunque per qualche giorno dovremo fare a meno dei nostri beniamini, ma nessun dramma, perchè l’attesa non sarà comunque grande. Comunque non perdiamo altro tempo però e andiamo allora subito a vedere che cosa ci dicono i pronostici della Serie B per le sfide della settima giornata, pur tenuto conto che il campo potrebbe anche ribaltare quote e previsioni, in questi primi scampoli della nuova stagione cadetta.

PRONOSTICO ALESSANDRIA COSENZA

Nella settima giornata di campionato, potrebbe continuare il momento magico del Cosenza: la squadra dei bruzi solo pochi giorni fa ha trovato il terzo successo nelle ultime 4 uscite e dunque risultano oggi favoriti sui grigi, che invece domenica scorsa hanno trovato appena il primo punto del campionato, pareggiando contro il Perugia.

PRONOSTICO FROSINONE CITTADELLA

Per i pronostici di Serie B non esitiamo a dare ai canarini il favore alla vigilia della settima giornata. Il Frosinone non ha ancora messo il piede in fallo in questo avvio di stagione, mentre al contrario il Cittadella è caduto più volte e pure registra due KO di fila nelle ultime de giornate di campionato. Pure il ribaltone veneto non è da escludere.

PRONOSTICO PISA REGGINA

Difficile non immaginare i toscani come netti favoriti per i pronostici di Serie B oggi: la squadra nerazzurra è leader del campionato con ben 16 punti, e un tabellino appena macchiato dal pari occorso sul Parma pochi giorni fa. Pure la Reggina però vanta una buona condizione generale e non si può elidere il colpaccio amaranto, anche se complicato.



