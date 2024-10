PRONOSTICI SERIE B: LE QUOTE SULLA 11^ GIORNATA

I pronostici Serie B vivono un altro appuntamento a pochi giorni da quello precedente, perché c’è il turno infrasettimanale: martedì 29 ottobre si parte con le prime sei partite che si giocano tutte alle ore 20:30, naturalmente lasciamo l’analisi dei risultati e della situazione di classifica ad altre sedi perché con i pronostici Serie B vogliamo provare a valutare in che modo potrebbero finire queste partite, tuttavia qualche considerazione la possiamo brevemente fare e allora diciamo che in testa alla classifica il Pisa ha rallentato la marcia pareggiando a Frosinone contro l’ultima, ne ha approfittato il Sassuolo che si è portato a soli due punti dalla vetta.

In coda restano sempre Frosinone e Cosenza ma non è affatto rosea la situazione del Cittadella che non vince ormai da tempo, inoltre sono in calo altre squadre come la Salernitana che non riesce assolutamente a risalire la corrente. Scopriremo tutto tra poco quando finalmente si comincerà a giocare, ma le nostre valutazioni riguardano adesso le quote che i bookmaker hanno emesso sulle partite dell’undicesima giornata e dunque iniziamo senza indugiare oltre il nostro viaggio attraverso i pronostici Serie B, siamo sempre più curiosi di scoprire come andranno le cose nel turno infrasettimanale del campionato cadetto.

PRONOSTICI SERIE B: JUVE STABIA SASSUOLO

La prima partita che analizziamo con i pronostici Serie B è Juve Stabia Sassuolo: come detto i neroverdi sono in grande spolvero, tre vittorie consecutive con 13 gol totali e un momento che potrebbe davvero portare a un allungo verso la promozione, intanto grazie al 2-0 contro il Modena la squadra di Fabio Grosso ha scavalcato lo Spezia e arriva con fiducia alla partita contro la Juve Stabia, che per contro dopo due vittorie consecutive ha perso in casa contro la Cremonese per poi non riuscire a vincere a Cosenza, dunque un calo per le vespe che comunque al momento stanno facendo bene in termini generali.

L’agenzia Snai che ha emesso le quote per i pronostici Serie B indica proprio nel Sassuolo la squadra favorita: il segno 2 per la vittoria degli emiliani vi permetterebbe di guadagnare una somma corrispondente a 2,15 volte quanto avrete messo sul piatto, per contro abbiamo un valore che equivale a 3,40 volte la giocata sul segno 1 per il successo della Juve Stabia mentre il segno X, sul quale dovrete puntare per l‘ipotesi del pareggio, con questo bookmaker vi premierebbe con una vincita che ammonta a 3,25 volte l’importo che avrete pensato di investire sulla partita.

PRONOSTICI SERIE B: MODENA CREMONESE

Si parla di Modena Cremonese con i pronostici Serie B, una sfida molto delicata soprattutto per i canarini che in termini generali non erano partiti malissimo, ma poi hanno leggermente perso la bussola e nelle ultime quattro giornate hanno raccolto due pareggi e altrettante sconfitte, incassando qualche gol di troppo. La Cremonese invece, come lo scorso anno, sembra aver ripreso quota dopo il cambio di allenatore: con Eugenio Corini vittorie contro Juve Stabia e Salernitana, ripresa con decisione la marcia verso quella che potrebbe essere una promozione perché questa squadra ha certamente valori importanti.

Per i pronostici Serie B abbiamo anche qui le quote della Snai con il favore che va al Modena, sorprendentemente, anche se siamo in una situazione di grande equilibrio con una differenza davvero minima tra il 2,65 che regola il segno 1 per la vittoria del Modena e il 2,75 posto sul segno 2, che dovrete giocare qualora pensiate che i grigiorossi riusciranno a vincere la terza partita consecutiva. Infine con questo bookmaker la somma intascata per il pareggio, che è identificato dal segno X, sarebbe corrispondente a 3,15 volte quello che avrete pensato di mettere sul tavolo per questa intrigante sfida del Braglia.