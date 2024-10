DIRETTA FROSINONE PISA: I TESTA A TESTA

Il fanalino di coda affronta la capolista in Frosinone Pisa, in un’altra classica del calcio di provincia degli ultimi anni. Le due squadre si sono incontrate per ben ventisette volte dal 2005 ad oggi, in Serie C fino al 2014 e in Serie B e Coppa Italia da lì in poi. In tutto dieci vittorie a favore dei ciociari, dieci pareggi e sette vittorie dei pisani per uno storico equilibratissimo. Oggi il Frosinone nonostante l’ingaggio di Vivarini sta quantomai faticando in campionato, ritrovandosi addirittura fanalino di coda dietro il Cosenza penalizzato.

Dal canto suo il Pisa guidato da Filippo Inzaghi sta facendo faville e si ritrova primo in testa alla classifica. Lo scorso anno, con il Frosinone in Serie A, la sfida non si disputò se non in Coppa Italia, finita con la vittoria del Frosinone per 1-0. Ma nel corso di questa stagione le due squadre si sono già incontrate: il 12 agosto infatti ai trentaduesimi di finale di Coppa Italia il Pisa ha sconfitto il Frosinone per tre a zero con gol di Tramoni, Bonfanti e Arena.

COME VEDERE LA DIRETTA FROSINONE PISA IN STREAMING VIDEO DIRETTA TV

Non ci sono possibilità di seguire la diretta Frosinone Pisa sui canali tradizionali della nostra tv: bisogna infatti ricordare che il campionato di Serie B passa solo attraverso la piattaforma DAZN, che ha acquistato i diritti per fornire tutte le partite di questa stagione. Come conseguenza di questo, la diretta Frosinone Pisa resta un’esclusiva di questa emittente e la visione sarà in diretta streaming video, dunque attivando il proprio abbonamento sugli apparecchi compatibili e potendo utilizzare ovviamente anche tablet e smartphone.

FROSINONE PISA: CIOCIARI IN CRISI NERA!

Con la diretta Frosinone Pisa viviamo il testa-coda nel campionato di Serie B 2024-2025: si gioca alle ore 15:00 di domenica 27 ottobre, sulla panchina dei ciociari fa l’esordio Leandro Greco che prende il posto di Vincenzo Vivarini, il quale dopo nove turni ha fatto appena 6 punti ed è stato protagonista di un avvio di stagione pessimo, il suo Frosinone perdendo contro la Reggiana ha incassato la seconda sconfitta consecutiva e la quarta nelle ultime cinque giornate, i problemi della squadra gialloblu potrebbero andare ben oltre l’allenatore – che l’anno scorso a Catanzaro aveva fatto benissimo – e dunque ora vedremo cosa eventualmente cambierà con la nuova guida tecnica.

Il Pisa invece continua a volare: Pippo Inzaghi conosce bene il campionato di Serie B e lo sta dimostrando, i toscani hanno forti ambizioni e comandano la classifica con 22 punti, nell’ultima giornata hanno vinto a Bolzano contro il Sudtirol e dunque sono riusciti a rimanere da soli al comando, bisognerà stringere i denti perché la concorrenza non manca ma per il momento questa squadra va solo celebrata per quello che sta facendo. Aspettando allora che la diretta Frosinone Pisa prenda il via, valutiamo anche gli aspetti legati alle scelte dei due allenatori leggendo insieme le probabili formazioni qui al Benito Stirpe.

PROBABILI FORMAZIONI FROSINONE PISA

Studiando la diretta Frosinone Pisa ipotizziamo la prima formazione di Leandro Greco: potrebbe essere confermato il 4-3-3, da valutare poi alcune scelte perché nel tridente offensivo Canotto potrebbe agire da esterno in luogo di Kvernadze, con Partipilo sull’altro versante e Ambrosino che resta favorito su Cichero come centravanti. In mezzo invece attenzione alla qualità di Garritano come mezzala, anche Machin se la gioca (con Ebrima Darboe), il riferimento potrebbe rimanere Gelli. In difesa invece è sfida tra i gemelli Anthony e Jérémy Oyono per la fascia destra, a sinistra va Marchizza, in mezzo Biraschi e Monterisi a protezione del portiere Cerofolini.

Certezze granitiche per Inzaghi che può far ruotare qualcuno: nella diretta Frosinone Pisa sarà 3-4-2-1 con Canestrelli, Antonio Caracciolo e Rus in difesa davanti a Semper, gli esterni possono essere Calabresi (per Idrissa Touré) e Angori al posto di Beruatto volendo pensare a un turnover, in mezzo al campo se la giocano Marius Marin e Abildgaard con Hojholt e Piccinini. Sulla trequarti ecco Emanuel Vignato e Matteo Tramoni che possono dare respiro a Arena o Moreo, parte leggermente indietro nelle gerarchie Mlakar mentre come prima punta Nicholas Bonfanti potrebbe e dovrebbe tornare titolare in luogo di Lind, pure in gol sabato scorso.

QUOTE E PRONOSTICO FROSINONE PISA

Quasi sorprendentemente, le quote Snai che sono state proposte sulla diretta Frosinone Pisa ci dicono che la squadra favorita è quella di casa: si parla comunque di una situazione di grande equilibrio perché il segno 1 per la vittoria del Frosinone vale 2,65 volte la posta in palio mentre il segno 2 per l’affermazione del Pisa porta in dote un guadagno che ammonta a 2,70 volte la giocata. Il segno X, sul quale dovrete puntare per il pareggio, garantirebbe con questo bookmaker una vincita corrispondente a 3,00 volte l’importo investito.