PRONOSTICI SERIE B: LE QUOTE SULLE PARTITE DELLA 15^ GIORNATA

I pronostici Serie B tornano a essere un tema attuale sabato 30 novembre, quando si giocano alcune delle partite valide per la 15^ giornata: naturalmente il turno proseguirà il giorno seguente e allora bisogna provare ad analizzare o quantomeno ipotizzare quello che potrebbe accadere sui campi, in un campionato cadetto entusiasmante e che ci ha appena consegnato una nuova capolista, il Sassuolo che ha schiantato la Salernitana e ha così sorpassato il Pisa, battuto dalla Carrarese. I pronostici Serie B tengono conto di parecchi fattori, tra questi anche il fatto che alcune squadre abbiano un rendimento decisamente ondivago; staremo a vedere come evolverà la 15^ giornata.

Intanto già questo sabato abbiamo delle partite molto interessanti: il Bari per esempio si è rilanciato anche per provare a prendersi subito la semifinale dei playoff e fa visita al Brescia, che ha staccato nell’ultimo turno e che affronta in una sfida che possiamo considerare molto importante per entrare nelle prime otto della classifica. A questo proposito ha una bella occasione il Mantova, che se la vede in casa con il Modena che deve lottare per salvarsi; questo e altro ancora e dunque adesso possiamo iniziare la nostra valutazione sulle partite che compongono il quadro dei pronostici Serie B.

PRONOSTICI SERIE B: BRESCIA BARI

Parlavamo di Brescia Bari e allora per i pronostici Serie B analizziamo la partita del Rigamonti: il Brescia dopo la vittoria di Marassi ha rallentato la marcia ma il pareggio di Castellammare può essere considerato positivo, tuttavia le rondinelle non sono ancora riuscite a trovare una buona costanza come dimostra anche la sconfitta interna contro il Cosenza. Il Bari in generale ha fatto due punti in più ma, come già l’anno scorso, pareggia un po’ troppo; nell’ultima giornata tuttavia ha fatto molto bene battendo il Cittadella al San Nicola, anche se dopo essere andato in vantaggio di tre gol ha rischiato di farsi rimontare.

Considerando le quote fornite dall’agenzia Snai su questo match, notiamo un grande equilibrio ma, certamente a sorpresa, un Brescia leggermente favorito: siamo in ogni caso ai dettagli perché il segno 2 per la vittoria delle rondinelle vi farebbe guadagnare 2,65 volte quanto avrete messo sul piatto, mentre il segno 1 per il successo del Bari porta in dote una vincita che corrisponde a 2,70 volte la vostra giocata. Infine l’opzione del pareggio, regolata dal segno X: in questo caso il bookmaker vi premierebbe con un valore ammontante a 3,00 volte quella che sarà stata la cifra investita sulla partita.

PRONOSTICI SERIE B: SAMPDORIA CATANZARO

Possiamo ora valutare Sampdoria Catanzaro per i pronostici Serie B: due squadre che hanno gli stessi punti e attualmente sono fuori dalla zona playoff, rottura prolungata per i blucerchiati che dopo due sconfitte consecutive hanno pareggiato a Palermo ma non riescono a cambiare passo, il Catanzaro d’altro canto arriva da quattro pareggi in serie ma ha prolungato una serie positiva iniziata con il 3-0 al Sudtirol, appare in ripresa ma è ancora lontana parente della squadra ammirata un anno fa, dunque possiamo dire che a Marassi ci sarà bisogno per entrambe di aumentare i giri del motore e iniziare a marciare.

Secondo le quote emesse dall’agenzia Snai il pronostico favorisce in larga misura la Sampdoria, perché il segno 1 per la sua vittoria porta in dote una vincita ammontante a 1,87 volte la posta in palio laddove il segno 2, che regola l’opzione del successo del Catanzaro, vi farebbe guadagnare una cifra corrispondente a 4,00 volte quello che avrete pensato di mettere sul piatto. Abbiamo infine l’ipotesi del pareggio, che è identificata dal segno X e che ha un valore con questo bookmaker di 3,45 quello che sarà stato l’importo investito su questa partita.