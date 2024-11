DIRETTA BARI CITTADELLA, AI VENETI SERVE L’IMPRESA

La domenica della quattordicesima giornata di Serie B vedrà anche la diretta Bari Cittadella in campo alle 15,00 del 24 novembre 2024. A sfidarsi saranno due squadre che vivono momenti opposti ma con la volontà di portare a casa i tre punti in palio. Il Bari arriva dallo 0 a 2 in casa della Salernitana che ha lanciato i pugliesi in zona playoff al sesto posto in classifica. Male, invece, il Cittadella che si trova ancora alla diciannovesima posizione e arriva da una sconfitta in casa contro il Cesena per 0 a 2.

DIRETTA BARI CITTADELLA, STREAMING VIDEO E TV: DOVE VEDERLA?

Vedere la diretta Bari Cittadella sarà possibile solo su DAZN che detiene in esclusiva i diritti per trasmettere la Serie B. Vi proponiamo anche l’alternativa con la nostra diretta testuale che vi racconterà le emozioni e le azioni migliori di questa sfida.

BARI CITTADELLA, LE PROBABILI FORMAZIONI

Prima di andare in campo è importante andare ad approfondire le probabili formazioni della partita. Il Bari di Longo andrà in campo con l’ormai collaudato 3-4-3 dove Lasagna, Novakovich e Sibilii formeranno il tridente offensivo. Dorval e Oliveri agiranno da esterni con Benali e Maita a completare la mediana.

Il Cittadella di Dal Canto dovrà fare a meno dello squalificato Salvi che verrà sostituito da Angeli per formare il trio con Carissoni e Pavan. Tessiore e Masciangelo saranno i due esterni con Pandolfi e Rabbi chiamati a trovare la via del gol.

BARI CITTADELLA, LE QUOTE

Andiamo ad approfondire anche le quote della diretta Bari Cittadella utilizzando le proposte di Sisal per questo match. I padroni di casa partono con un ampio favore e il loro 1 è dato a 1,85 contro il 2 per gli ospiti a 4,25 e il pareggio X a 3,40.