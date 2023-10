PRONOSTICI SERIE B/ Previsioni e quote 10^ giornata: che cosa succederà a Lecco? (21-22 ottobre 2023)

PRONOSTICI SERIE B: LECCO ASCOLI

Per quanto riguarda i pronostici di Serie B possiamo parlare adesso di Lecco Ascoli, una partita delicata: i bluceleste dopo aver perso nettamente a Cosenza hanno esonerato Luciano Foschi, allenatore della promozione. Situazione complessa: un punto in sei partite, da vedere come andranno i recuperi ma al momento il Lecco non si è davvero acclimatato alla Serie B e rischia di rimanere parecchio staccato (già -5 dai playout). Anche l’Ascoli però sta faticando: il pareggio contro la Sampdoria non ha migliorato una classifica ancora in bilico, con tre punti di vantaggio sulla zona spareggi e -1 dai playoff ma, in generale, un passo che può decisamente essere più lungo.

L’agenzia Snai ha tracciato i pronostici di Serie B e ci dice che il Lecco, a sorpresa, è favorito: siamo comunque in equilibrio visto che il segno 1 per la vittoria bluceleste ha un valore di 2,60 volte la vostra giocata, mentre il segno 2 per il successo esterno dell’Ascoli vi farebbe guadagnare 2,75 volte quanto avrete messo sul piatto. Il pareggio, regolato dal segno X, con questo bookmaker porta in dote una vincita che equivale a 3,20 volte l’importo che avrete pensato di investire sulla partita. (agg. di Claudio Franceschini)

LE QUOTE SULLE PARTITE DELLA 10^ GIORNATA

Archiviato il turno di sosta per gli impegni delle nazionali, è nuovamente tempo di parlare di pronostici di Serie B: si va in campo per la decima giornata che ha preso il via con l’anticipo Parma Como, dunque possiamo dire che saranno sei le partite che vivremo sabato 21 ottobre mentre altre due arriveranno domani, e poi si chiuderà lunedì con il Monday Night, novità della stagione ma non certo per la Serie B. Il Parma torna in campo dovendo assorbire la prima sconfitta stagionale: battuti dal Venezia, i ducali restano comunque primi in classifica anche se adesso il Palermo, gli stessi lagunari e il sempre più sorprendente Catanzaro si sono fatti davvero sotto.

Poi, troviamo una sorta di stacco con Cosenza e Como che idealmente guidano una graduatoria al momento diversa; i lariani si sono fatti battere in casa dalla Cremonese e dunque si è generata questa distanza, anche se a dirla tutta dopo nove giornate è giusto dire che sia tutto ancora in divenire. Noi adesso andiamo ad affrontare il tema dei pronostici di Serie B: facendoci aiutare dalle quote fornite dai bookmaker ufficiali prendiamo in considerazione alcune delle partite più interessanti di questo turno dedicato al campionato di Serie B, che si sta facendo sempre più interessante.

PRONOSTICI SERIE B: BARI MODENA

Cominciamo allora da Bari Modena la nostra analisi sui pronostici di Serie B. Al San Nicola si presenta un nuovo allenatore: Michele Mignani è stato esonerato dopo il pareggio di Reggio Emilia, inizia l’era di Pasquale Marino che eredita una squadra che lotta per la promozione e ha perso solo una volta, ma per contro ha un solo successo con ben sette pareggi. Il Modena, dopo aver vinto le prime tre partite, è calato sensibilmente: 3 punti in cinque gare, deve recuperarne una e potrebbe essere anche sesto ma chiaramente deve ritrovare il passo dell’avvio di stagione.

I pronostici di Serie B ci dicono che secondo l’agenzia Snai il Bari parte favorito: il segno 1 che regola l’ipotesi della sua vittoria vi permetterebbe di guadagnare 2,15 volte quello che avrete pensato di mettere sul piatto, per contro il segno 2 per il successo esterno del Modena porta in dote una vincita che corrisponde a 3,55 volte la vostra giocata. Il segno X, sul quale dovrete puntare per il pareggio, con questo bookmaker ha un valore equivalente a 3,20 volte l’importo investito su questa partita dello stadio San Nicola.

PRONOSTICI SERIE B: CREMONESE SUDTIROL

Parliamo anche di Cremonese Sudtirol per i pronostici di Serie B. Si tratta di due squadre che hanno almeno i playoff come obiettivo, ma non sono partite benissimo; la Cremonese ha anche cambiato allenatore, e con l’arrivo di Giovanni Stroppa c’è stato un cambio di passo che ha portato i grigiorossi al settimo posto in classifica, prima della sosta importante e autoritaria vittoria a Como. Il Sudtirol è certamente diverso rispetto all’esordiente assoluto dello scorso anno, però ci si aspettava di più: ha perso in casa contro il Catanzaro, solo il secondo ko ma anche le vittorie sono soltanto due.

L’agenzia Snai ha tracciato i pronostici di Serie B, e indica nella squadra di casa la favorita per la vittoria: il successo della Cremonese (segno 1) ha un valore che corrisponde a 1,65 volte la vostra giocata, il segno 2 per l’affermazione esterna del Sudtirol vi farebbe invece guadagnare 5,50 volte la somma che avrete pensato di investire. Abbiamo poi l’eventualità del pareggio, come sempre regolata dal segno X: in questo caso la vostra vincita ammonterebbe a 3,60 volte la somma che sarà stata messa sul tavolo.











