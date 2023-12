PRONOSTICI SERIE B/ Previsioni e quote 16^ giornata: cosa accadrà ad Ascoli? (9-10 dicembre 2023)

PRONOSTICI SERIE B: ASCOLI SPEZIA

Nel parlare dei pronostici di Serie B possiamo anche analizzare Ascoli Spezia, partita delicatissima: le due squadre sono nella zona calda della classifica, i marchigiani a oggi dovrebbero giocare il playout per non retrocedere mentre i liguri sarebbero immediatamente in Serie C, e dunque per loro sarebbe un doppio salto all’indietro dopo essere scesi dalla Serie A attraverso lo spareggio. Spezia che nonostante il cambio in panchina non trova ancora il ritmo giusto, Ascoli molto lontano dai valori raggiunti lo scorso anno.

PRONOSTICI SERIE B/ Quote e previsioni 15^ giornata: tutto sul derby al Braglia (2-3 dicembre 2023)

I pronostici di Serie B che sono stati emessi dall’agenzia Snai ci dicono piuttosto curiosamente che le due squadre hanno le stesse probabilità di portare a casa la vittoria: infatti il segno 1 per il successo dell’Ascoli e il segno 2 per l’affermazione dello Spezia coincidono, in entrambi i casi il vostro guadagno con questo bookmaker corrisponderebbe a 2,70 volte quanto messo sul piatto. Si differenzia di poco l’ipotesi del pareggio che, regolata dal segno X, porta in dote una vincita che equivale a 3,00 volte l’importo che avrete scelto di investire. (agg. di Claudio Franceschini)

PRONOSTICI SERIE B/ Quote e previsioni 14^ giornata: cosa succederà al San Nicola? (25-26 novembre 2023)

LE PREVISIONI PER LA 16^ GIORNATA

Ci avviciniamo ad un’altra intensa giornata dedicata ai pronostici di Serie B: questa volta nessun anticipo, di conseguenza sabato 9 dicembre prende il via la 16^ giornata di un campionato cadetto sempre più entusiasmante, con Venezia e Parma che comandano la classifica e sembrano aver preso un margine interessante sulla concorrenza, visto che il Como terzo in graduatoria accusa un ritardo di 5 punti. Oggi sono previste sette partite, domenica 10 dicembre il turno si chiude con tre gare: cosa possiamo dire dunque dei pronostici di Serie B?

Tenendo conto della serie positiva o negativa di alcune squadre di questo campionato, e facendoci aiutare dalle quote che sono state emesse dai bookmaker, proveremo ad anticipare gli esiti dei campi prendendo in considerazione le partite che riteniamo più interessanti, e dunque senza indugiare oltre possiamo già iniziare il nostro viaggio attraverso i pronostici di Serie B che riguardano le partite della 16^ giornata, sperando ovviamente che, al netto di tutto, lo spettacolo sui campi pareggi quelle che sono le aspettative.

Pronostici Serie B/ Previsioni e quote per le partite della 13^ giornata (11-12 novembre 2023)

PRONOSTICI SERIE B: CREMONESE VENEZIA

Iniziamo dunque il nostro viaggio attraverso i pronostici di Serie B con Cremonese Venezia, che è certamente il big match della sedicesima giornata. Le due squadre sono in grande forma: i lagunari addirittura hanno coronato l’inseguimento al Parma agganciando la vetta, e ora sono appunto a +5 sul Como, mentre i grigiorossi dopo aver cambiato allenatore hanno aperto una grande marcia che li ha portati a toccare la quinta posizione in classifica, ancora in corsa per la promozione immediata.

I pronostici di Serie B per Cremonese Venezia indicano proprio nella squadra di casa la favorita, ed è curioso notare come secondo la Snai il valore posto sul segno 1 (vittoria dei grigiorossi) abbia un valore che è esattamente la metà rispetto al segno 2 per il successo del Venezia, siamo rispettivamente a 1,90 e 3,80 la giocata messa sul piatto. Il pareggio, eventualità per la quale dovrete puntare sul segno X, con questo bookmaker ha previsto una vincita che corrisponde a 3,50 volte quello che avrete pensato di giocare sulla partita dello stadio Zini.

PRONOSTICI SERIE B: SAMPDORIA LECCO

Un’altra partita molto interessante per i pronostici di Serie B è Sampdoria Lecco: la corsa dei blucerchiati fatta di tre vittorie consecutive si è interrotta a sorpresa a Brescia, una battuta d’arresto che ora Andrea Pirlo dovrà essere bravo ad assorbire confermando comunque il cambio di passo che la Sampdoria ha avuto rispetto all’inizio di stagione. A proposito di questo, Emiliano Bonazzoli ha rivoltato il Lecco: con lui 15 punti in otto partite, una sola sconfitta e un ritmo che sarebbe almeno da terzo posto in classifica.

Secondo l’agenzia Snai, che ha tracciato i pronostici di Serie B, ci dice che la Sampdoria parte favorita: la vincita posta sul segno 1 per la vittoria dei blucerchiati sarebbe pari a 1,70 volte quanto messo sul tavolo per questa partita, per contro il segno 2 che identifica l’ipotesi del successo del Lecco vi permetterebbe di guadagnare una somma che corrisponde a 4,75 volte quanto giocato. Infine abbiamo l’eventualità del segno X, sul quale puntare per il pareggio a Marassi: se le cose andassero in questo modo, la vostra vincita equivarrebbe a 3,65 volte l’importo che avrete scelto di investire.

© RIPRODUZIONE RISERVATA